小學生夥同3人「對同學下毒」！水壺偷加黃金葛汁 教育局證實了
近日，台中市某國小發生一名高年級學生與同學發生摩擦，竟聯手另外3名同學狠心下毒報復，在同學的水壺中加入含糖的黃金葛汁，導致被害學生頭暈、噁心、腹痛，雙方家長鬧上警局。對此，中市教育局也出面證實此案，校方除了已對相關人員進行輔導外，全案也正依法調查中。
記者孫唯容／綜合報導
有網友在社群網站「Dcard」上披露，台中某國小兩名學生發生摩擦，其中1人竟找來其他3名同學，研議如何下毒報復，在姑婆芋、黃金葛、夾竹桃中抽籤決定使用黃金葛，隨後在被被害學生的水壺內，偷偷倒入含糖的黃金葛汁液，事後沒有立即產生異樣，之後還打算再繼續嘗試，被其他同學發現後作罷。
據了解，被害學生當下有感到噁心、嘔吐，但誤以為只是吃壞肚子，但班導知悉後立即通報被害家長，隔天也在加害者的座位上發再度發現裝有含糖黃金葛汁液的瓶子，竟告訴同學「我不會放過班導和被害同學」，更要求大家不跟被害同學講話。
雙方家長鬧上警局，警方也證實確有此事。對此，台中教育局回應，學校已針對當事學生及關係學生等分別進行輔導處遇措施，雙方家長陸續提出疑似校園霸凌事件及疑似性別事件申請；教育局已請學校除加強該班學生人際關係及個別、團體心理輔導，並依照性別平等教育法與校園霸凌防制準則及其程序調查處理。
※【NOWnews 今日新聞
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