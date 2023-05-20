瓦格納首腦稱「完全控制」巴赫穆特 諷澤倫斯基：代我向拜登問好
瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）20日聲稱經過數月血腥戰鬥後，現在已經「完全控制」烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut），更出言嘲諷人正在日本出席G7峰會的烏克蘭總統澤倫斯基，「代我向拜登問好」。不過烏克蘭方否認，稱戰鬥仍在繼續。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，普里格津最新發佈了一條影片，聲稱在20日中午12點，他的部隊已經完全佔領巴赫姆特，「挨家挨戶」都列入控制之下，並向澤倫斯基喊話，「當你見到拜登時，記得親吻他的額頭，代我向他問好」。
普里格津影片的背景中持續傳來爆炸聲，不過目前烏克蘭否認這說法，表示烏軍仍在巴赫姆特作戰。
普里格津還說會將巴赫姆特移交給俄羅斯正規軍，瓦格納將於25日撤出，稍事休整。不過普里格津過去的發言，往往難辨真假，他多次說要率軍撤出巴赫姆特，但一直留在當地作戰，且普里格津與莫斯科似乎也有矛盾，過去曾多次公開指責俄羅斯的彈藥補給不足。
英國國防情報機構之前曾表示，烏克蘭在巴赫姆特取得一些成果，但俄羅斯又部署了多個營的兵力在巴赫姆特，顯示莫斯科爭奪這座城市的決心。