女童失蹤6年！熱心民眾憑Netflix影片「5秒畫面」破案　鷹眼超神

瓦格納首腦稱「完全控制」巴赫穆特　諷澤倫斯基：代我向拜登問好

▲俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）的領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin），20日表示自己「已經完全控制巴赫姆特（Bakhmut）」。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）的領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin），20日表示自己「已經完全控制巴赫姆特（Bakhmut）」。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）20日聲稱經過數月血腥戰鬥後，現在已經「完全控制」烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut），更出言嘲諷人正在日本出席G7峰會的烏克蘭總統澤倫斯基，「代我向拜登問好」。不過烏克蘭方否認，稱戰鬥仍在繼續。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《路透社》報導，普里格津最新發佈了一條影片，聲稱在20日中午12點，他的部隊已經完全佔領巴赫姆特，「挨家挨戶」都列入控制之下，並向澤倫斯基喊話，「當你見到拜登時，記得親吻他的額頭，代我向他問好」。

普里格津影片的背景中持續傳來爆炸聲，不過目前烏克蘭否認這說法，表示烏軍仍在巴赫姆特作戰。

普里格津還說會將巴赫姆特移交給俄羅斯正規軍，瓦格納將於25日撤出，稍事休整。不過普里格津過去的發言，往往難辨真假，他多次說要率軍撤出巴赫姆特，但一直留在當地作戰，且普里格津與莫斯科似乎也有矛盾，過去曾多次公開指責俄羅斯的彈藥補給不足。

英國國防情報機構之前曾表示，烏克蘭在巴赫姆特取得一些成果，但俄羅斯又部署了多個營的兵力在巴赫姆特，顯示莫斯科爭奪這座城市的決心。

瓦格納首腦駁斥欲對烏克蘭洩俄軍位置　控俄菁英潑糞

俄機墜烏邊界附近　瓦格納首腦：恐是自己人擊落

G7制裁俄羅斯、英國祭「鑽石禁令」！BBC：沒那麼容易

澤倫斯基抵達廣島！高喊「和平將在今天變得更近」　參加G7峰會

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀