G7發表「廣島願景」聯合文件　中國批抹黑提交涉

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中國外交部發言人稱，G7不顧中方嚴重關切，執意操弄涉華議題、抹黑攻擊中國、粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向峰會主辦方日本等有關方面提出嚴正交涉。
發言人稱，「台灣是中國的台灣」。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。一個中國原則是維護台海和平穩定的定海神針。G7口口聲聲稱維護台海和平，卻絕口不提反對「台獨」，這實質是對「台獨」勢力的縱容支持，其結果只會對台海和平穩定造成嚴重衝擊。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。
發言人並稱，香港、新疆、西藏事務純屬中國內政，中國堅決反對任何外部勢力打著「人權」幌子對此橫加干涉。G7應當停止在涉港、涉疆、涉藏問題上對中國指手畫腳，深刻反省自身歷史和人權劣跡。
中國外交部發言人還稱，中國始終堅定奉行自衛防禦的核戰略，恪守不首先使用核武器政策，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水準。中國是5個核武器國家中唯一作出上述承諾的國家。中國的立場光明正大、坦坦蕩蕩，不容歪曲抹黑。
發言人稱，國際社會不接受G7主導的、以意識形態和價值觀劃線的「西方規則」，更不接受服務於「美國第一」和少數國家既得利益的「小圈子規則」。
發言人還稱，西方少數幾個發達國家肆意干涉別國內政、操縱全球事務的時代已經一去不復返了。中方敦促G7成員順應時代大勢，把精力放到解決自身存在的各種問題上來，停止搞封閉排他的「小圈子」，停止遏制打壓他國，停止製造和挑動陣營對抗，回到對話合作的正確道路上來。
G7領袖高峰會發表聯合文件「廣島願景」，指中國發展核武缺乏透明性，對世界及地區而言是一項憂慮，要求中國應公布核戰力資料。
G7領袖也就印度太平洋的局勢進行討論，確認了台灣海峽和平穩定的重要性。並一致同意要將共同的憂慮直接傳達給中國知道，要求中方做出負責任的行動。（編輯：楊昇儒）1120520