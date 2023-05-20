地方新農景！地方創生草地野餐市集熱鬧登場

「南方創生活 地方新農景」地方創生x農村再生草地市集，集結高雄市、屏東縣、澎湖縣等南區六縣市的地方創生團隊、農村再生團隊與青年培力工作站，共同打造60攤最接地氣的「草地野餐x質感市集」，包含有各地特色產品、地方玩味體驗、循環經濟商品及文創手作藝品等。並特別邀請來自屏東原鄉創生合唱團(長榮百合國小)帶來動人的開場表演。
記者陳美嘉／綜合報導
國發會主委龔明鑫表示，「地方創生」是需要全民參與的長期性工作，更需要建構青年留鄉、返鄉的配套支持系統，才有機會吸引人口回流地方。希望透過國發會的一小步，整合串連各方資源，啟動在地創生。20日活動以「城鄉攜手、青銀共創」為地方創生主軸，利用臺南美國學校舊址的人行空間規劃「阿嬤你看市集」，期待讓更多青銀創意事業可以被看見，提升在地就業與產業價值。
農業委員會水土保持局副局長林長立提到，農村再生，以生活、生產、生態三生均衡發展的基礎下，發揮在地特色，改變農村社區新風貌及永續發展。在地方創生的推動之下越來越多年輕人對自己的家鄉很有想法、也有落實的作法，水保局也積極投入青年回留創新、青年回鄉行動獎勵、農村區域亮點、農村社區企業創新輔導、農村好物、縣市農村總合發展計畫等農村再生相關計畫資源，積極扶植青年團隊走入農村發揮特長，也致力落實綠色照顧來落實銀髮照護。
活動由國家發展委員會地方創生南區輔導中心及農委會水土保持局臺南分局攜手辦理，除市集外，現場由地方創生團隊帶領民眾體驗祝福小米禮吊飾、香蕉絲水苔球、檳榔葉扇編織、可可護唇膏及竹編燈籠等多種手作DIY，也安排了巨人小丑、魔術泡泡秀、街頭藝人演唱，以及現場摸彩活動等，吸引眾多民眾參與，展現地方創生與農村再生豐碩成果。