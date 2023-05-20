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耘非凡美術館「紙墨留香」開幕 集結世界各大博物館館藏大作

▲雕刻家溫岳彬作品「聖殤」，看似柔軟，卻是用產自義大利卡拉拉礦區堅硬的大理石雕成（圖／記者林怡孜攝，2023,05,20）
▲雕刻家溫岳彬作品「聖殤」，看似柔軟，卻是用產自義大利卡拉拉礦區堅硬的大理石雕成（圖／記者林怡孜攝，2023,05,20）

記者林怡孜/台南報導

台南耘非凡美術館於5月11日至7月9日展出「紙墨留香」美術展，由揚曦藝廊將世界級博物館館藏大作磅礡匯集，為立夏在台南最富饒的藝術沃壤。20日開幕儀式邀請日本版畫大師園山晴巳、台灣琥珀專家黃憶人、旅義雕刻家溫岳彬與擅長運用東方書法線條創作的吳日勤出席開幕活動並為現場觀眾導覽。

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本次策展人林瑩邀請到7位藝術家、其中4位版畫家園山晴巳、佐藤照代、宮山広明、菱田俊子，分別專精石版、銅版、絹版，尤以園山晴巳為當今學術界公認石版技法為世界第一，此次有園山晴特地為台灣民眾提供的大尺幅石版版畫，前所未見。4位藝術家作品分別典藏於倫敦大英帝國博物館、日本文化廳、東京都現代美術館、波蘭華沙國家博物館、法國凡爾賽宮、俄羅斯冬宮、俄羅斯普希金博物館、日本天皇收藏、美國國會圖書館、巴黎市政廳等。


▲琥珀專家黃憶人作品採用高難度的立體拼接法，且富含意。仔細端詳翅膀，是否看見兩付深情相對望的臉龐?（圖／記者林怡孜攝，2023,05,20）
▲琥珀專家黃憶人作品採用高難度的立體拼接法，且富含意。仔細端詳翅膀，是否看見兩付深情相對望的臉龐?（圖／記者林怡孜攝，2023,05,20）
黃憶人擅以琥珀為媒材，採用高難度的立體拼接技法，並從全球多年來收藏累積的琥珀原礦中，精選出色澤質量最佳者來製作，突破以往採取單一琥珀礦源的傳統作法。透過「人」、「蟲」、「獸」三個軸線發展，梳理藝術家對於時間、生命、演化的多年哲思，並反芻於每一件作品上，展現琥珀豐富多變的色彩與穿越9800萬年前時空的神奇魅力。


旅義近20年的溫岳彬，創作技法承襲義大利藝術家及老工匠。為了讓東方元素融合西方技巧，嘗試將各種題材結合並以複雜的技法呈現出簡單的形體。展出6件作品中，有5件親赴義大利卡拉拉大理石礦區，挑出其中最頂級的石材，切割雕琢自然肌理交錯的美感。作品呈現並不是單純的形體樣貌，更該是作品與材質間相互輝映，每種材質找到最適宜的方式來呈現特性。

▲耘非凡美術館展出的「紙墨留香」展，每件作品實屬難得一見（圖／耘非凡提供）
▲耘非凡美術館展出的「紙墨留香」展，每件作品實屬難得一見（圖／耘非凡提供）
曾被舊金山美術館列為館藏的吳日勤油畫，其作品想表述的境由我造，就是我的藝術觀由我創造、將內心動念傳給世界的觀點。筆觸結合書法，書法本身就是創造個人的時間與空間，經由顏色與線性，所產生的就是個人特性與生活。書寫瞬間，即是我創造的剎那永恆，也是我生命能量留下的印記與情感，線條是靈魂的脈動，永遠烙印在畫布中。


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