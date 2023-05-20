耘非凡美術館「紙墨留香」開幕 集結世界各大博物館館藏大作

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本次策展人林瑩邀請到7位藝術家、其中4位版畫家園山晴巳、佐藤照代、宮山広明、菱田俊子，分別專精石版、銅版、絹版，尤以園山晴巳為當今學術界公認石版技法為世界第一，此次有園山晴特地為台灣民眾提供的大尺幅石版版畫，前所未見。4位藝術家作品分別典藏於倫敦大英帝國博物館、日本文化廳、東京都現代美術館、波蘭華沙國家博物館、法國凡爾賽宮、俄羅斯冬宮、俄羅斯普希金博物館、日本天皇收藏、美國國會圖書館、巴黎市政廳等。
黃憶人擅以琥珀為媒材，採用高難度的立體拼接技法，並從全球多年來收藏累積的琥珀原礦中，精選出色澤質量最佳者來製作，突破以往採取單一琥珀礦源的傳統作法。透過「人」、「蟲」、「獸」三個軸線發展，梳理藝術家對於時間、生命、演化的多年哲思，並反芻於每一件作品上，展現琥珀豐富多變的色彩與穿越9800萬年前時空的神奇魅力。
旅義近20年的溫岳彬，創作技法承襲義大利藝術家及老工匠。為了讓東方元素融合西方技巧，嘗試將各種題材結合並以複雜的技法呈現出簡單的形體。展出6件作品中，有5件親赴義大利卡拉拉大理石礦區，挑出其中最頂級的石材，切割雕琢自然肌理交錯的美感。作品呈現並不是單純的形體樣貌，更該是作品與材質間相互輝映，每種材質找到最適宜的方式來呈現特性。
曾被舊金山美術館列為館藏的吳日勤油畫，其作品想表述的境由我造，就是我的藝術觀由我創造、將內心動念傳給世界的觀點。筆觸結合書法，書法本身就是創造個人的時間與空間，經由顏色與線性，所產生的就是個人特性與生活。書寫瞬間，即是我創造的剎那永恆，也是我生命能量留下的印記與情感，線條是靈魂的脈動，永遠烙印在畫布中。