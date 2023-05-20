與司機起糾紛！上海奇葩父女「住車上」45小時不走：為了爭一口氣

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父女倆上車後非常不高興，因為當天下著大雨，於是一路痛罵女司機。這下女司機也不開心了，原路把兩人載回，並將車資9塊人民幣、約新台幣40元退還，要他們另外叫車。但父女倆不願下車，堅持女司機要把他們送到目的地。女司機說「死也不會載你們」，父女倆便要女司機道歉，並賠他們10倍車資，也就是90塊人民幣。
雙方僵持不下，女司機於是把車開到警局，但警察認為兩邊沒有發生肢體衝突，不願動用強制力處理，要他們自己解決。女司機索性把車開回家睡覺，沒想到的是，隔天一早發現這對父女竟然還在車上。
女司機再度把車開到警局，警察也勸父女倆下車，但父女倆堅持要女司機道歉，並履行一開始的叫車服務。女司機則說絕不道歉，並揚言自己要開始洗車，便拿水往車裡倒。警察在一旁試圖勸解，但女司機堅持「這是我的車，我想怎麼洗就怎麼洗」，一潑就是6桶水。
而坐在前座的女兒十分硬頸，被潑了多次水也不下車，還拿手機錄影蒐證。雙方就這樣在警局停車場，你來我往相持不下，記者到場採訪時，雙方仍是吵個不停。
記者驚訝表示，這對父女在車上待了45小時，後座都傳出陣陣異味，但他們還是不願意下車。父女倆則說他們要求道歉「是為了法律的一口氣」，更反諷說「這次來杭州，真的學到很多」，似乎對警察讓自己被潑水十分不滿。
女司機則說，父女倆在車上有叫外賣，女兒也曾下車去拿充電器，並不是真的45小時寸步不離。父女倆堅稱不下車是為了爭取自己的權益，女司機則回嗆「你有權益，我就沒有權益嗎？」
叫車平台力挺女司機，表示會提供女司機法律服務，追回期間無法營業的損失。最終父女倆被警方逮捕，行政拘留7天，終於結束這場鬧劇。網友紛紛表示，「這一對父女簡直是奇葩」、「感覺警局一開始的處理方式有問題」、「不過能在車上待40多小時，真的是一對狠人」。