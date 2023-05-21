今迎「小滿」 遇凶星正沖！「4星座、14行業」注意：恐凶多吉少

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邱彥龍進一步分析，2023年凶星大部分都落在固定星座上，因此包含上升星座、太陽星座、月亮星座落在金牛座、水瓶座、天蠍座、獅子座的人，要解決的問題會比較多，面對這樣的困境，成敗繫在個人的思維，端看個人怎麼想，同時別忘了應付難關還得要有健康的身體，所以也要多加強保健。
另外，邱彥龍提醒，小滿節氣（5月21日至6月6日）這16天，又遇到火星、冥王星、木星、羅侯、計都，一吉四凶大十字刑沖的凶多吉少時段，舉凡貿易、化學業、醫療製藥業、慈善福利事業、司法界、宗教界、銀行、保險、企業界、還有礦業、地產業、石油、建築業、甚至連酒店跟毒品業都會受到重大影響，可能有舊問題會被爆料或產生官訟是非，帶來災難與財產損失。
邱彥龍指出，這段期間包含政府官員、名人、企業老闆等，名氣越大者風波會越大，面對跟解決問題是最好的避災方式，尤其是天秤座、雙魚座、水瓶座、雙子座和巨蟹座，在這期間擁有相當的好運相伴。
邱彥龍說明，小滿節氣大家容易亂了套，舊有的模式、規矩都將被打破，權位容易被人控制或強奪來作為交易的籌碼，甚至有正宮變小三，老公變兒子，媽媽變嬸嬸等稀奇古怪的情事發生，聲勢強大者，也要小心被陣前換將快速擊敗、而讓心情受到極大影響。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。