如同砍斷大腦？台海局勢成全球經濟變數　巴菲特等商界大咖示警

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馬斯克日前接受採訪時表示，中國的官方政策就是「台灣必須被統一」，而這無需解讀弦外之音，外界只需「認真對待」。他還稱坦言中國經濟與全球經濟關係就像是連體嬰，現在宛如試圖將兩者彼此切割，這就是問題的嚴重性，「中國犯台對全球任何企業都是壞事，對許多企業的衝擊將超過特斯拉。舉例來說，要去哪裏買iPhone？」
「股神」巴菲特在近幾週表示，台灣的地緣政治衝突「肯定是」他在過去兩個財政季度中決定出售台積電股票的一大考慮因素。在本月稍早的分析師電話會議上，巴菲特也表示，雖然台積電很棒，但他根據正在發生的某些事情重新評估了自己的立場，巴菲特並於加碼日本五大商社持股後表示，布局日本比台灣更令人安心。另外，截至去年，巴菲特也已出售持有的中國比亞迪股份的一半以上。
Safanad投資長羅勒奇（John Rutledge）在《CNBC》的節目中表示，「如果台灣被拿走，就像砍掉大腦一樣，因為如果沒有台積電和台灣生產的晶片，全球經濟將無法運轉。」
全球最大避險基金橋水聯合公司（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）日前也發表文章示警，全球前兩大經濟體美國與中國處於「戰爭邊緣」，不過他口中的戰爭，指的是經濟制裁大戰，而不是真正的軍事戰爭。戴利歐預測，中美處於「戰爭邊緣」情況，在未來18個月將更加激烈，原因之一是，2024年選戰時期可能出現更多的反中言論。