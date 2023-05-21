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如同砍斷大腦？台海局勢成全球經濟變數　巴菲特等商界大咖示警

▲中美關係惡化與緊張的台海情勢，引起多位國際重量極企業人士的擔心。（圖／美聯社／達志影像）
▲中美關係惡化與緊張的台海情勢，引起多位國際重量極企業人士的擔心。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近來美中關係惡化和台灣緊張局勢加劇，包括特斯拉執行長馬斯克、「股神」巴菲特等不少商界領袖和策略師都開始憂心，對於中國入侵台灣的可能性發出警告，還有投資策略師表示，「若是台灣被拿走，就像砍掉我們的大腦一樣。」

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根據《CNBC》報導，隨著中國國家主席習近平推動擴大國家實力， 美國總統大選即將在2024年舉行，而中國已經注定成為美國競選活動的主要問題，而中國對台灣這個全球半導體業領導者的政策，最終可能會使美中台關係成為更大的焦點。習近平已將台灣統一作為議程的重點，而北京則加強對台的敵對行動，凸顯台灣對全球經濟的重要性，並引發對一場重大國際衝突的擔憂。

馬斯克日前接受採訪時表示，中國的官方政策就是「台灣必須被統一」，而這無需解讀弦外之音，外界只需「認真對待」。他還稱坦言中國經濟與全球經濟關係就像是連體嬰，現在宛如試圖將兩者彼此切割，這就是問題的嚴重性，「中國犯台對全球任何企業都是壞事，對許多企業的衝擊將超過特斯拉。舉例來說，要去哪裏買iPhone？」

「股神」巴菲特在近幾週表示，台灣的地緣政治衝突「肯定是」他在過去兩個財政季度中決定出售台積電股票的一大考慮因素。在本月稍早的分析師電話會議上，巴菲特也表示，雖然台積電很棒，但他根據正在發生的某些事情重新評估了自己的立場，巴菲特並於加碼日本五大商社持股後表示，布局日本比台灣更令人安心。另外，截至去年，巴菲特也已出售持有的中國比亞迪股份的一半以上。

Safanad投資長羅勒奇（John Rutledge）在《CNBC》的節目中表示，「如果台灣被拿走，就像砍掉大腦一樣，因為如果沒有台積電和台灣生產的晶片，全球經濟將無法運轉。」

全球最大避險基金橋水聯合公司（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）日前也發表文章示警，全球前兩大經濟體美國與中國處於「戰爭邊緣」，不過他口中的戰爭，指的是經濟制裁大戰，而不是真正的軍事戰爭。戴利歐預測，中美處於「戰爭邊緣」情況，在未來18個月將更加激烈，原因之一是，2024年選戰時期可能出現更多的反中言論。

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