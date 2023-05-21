浩克大鬧超商毆警！遭警棍抽打滿臉血 後悔道歉5萬交保
本月20日上午，桃園一名朱姓男子，於某超商內情緒失控、砸毀物品，警方獲報後趕抵，但朱男卻拒不配合，反徒手毆警爆發激烈衝突，遭員警以辣椒水、警棍反擊，最後頭破血流、躺臥在超商外台階上。而過程遭民眾拍下PO網，也引發警方執法過當之疑慮。朱男訊後被依毀損、傷害及妨害公務罪嫌移送地檢署，檢方複訊後，諭令其5傳元交保，朱男冷靜之後也非常後悔，向員警道歉。
記者林盈君／綜合報導
據了解，朱男於20日上午，在超商內情緒失控、砸毀物品，讓店員驚恐急忙報警處理，而警方到場後，隨即與朱男發生肢體衝突，其中一名警員被打到輕微腦震盪，另一名員警臉部擦挫傷。員警也以警棍回擊，朱男被打得頭破血流、躺臥在超商外台階上。
畫面流出之後，有網友質疑警方是否執法過當？對此，桃園市警中壢分局指出，係因朱男不斷言語挑釁，才導致員警過度使用強制力，後續將加強同仁執勤訓練，避免再度發生類似情況。而朱男被帶回派出所之後，情緒逐漸穩定下來，也向員警道歉，訊後被依法送辦，檢方諭令5萬元交保。
由於遭民眾質疑警方執法過當，中壢警分局表示，案經召集重要幹部決議，有關員警除依法送辦外，另追究相關行政責任；該員警執行職務過當行為核予記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分，並追究相關考核監督不周責任。
※【NOWnews 今日新聞
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