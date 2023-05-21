世衛大會前夕台灣外交酒會　多位邦交國部長、友台友邦代表相挺

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吐瓦魯衛生部長田和沛（Isaia Taape）特別分享4月台灣醫療團到訪，在短短2週內為400多名吐瓦魯病人看診、醫治，6月還會有一團針對吐瓦魯民眾高死因的非傳染性疾病（NCDs）看診。
「台灣是我們最棒的盟邦之一，不只是在健康方面，還有幾乎一切的事情」，他說。
田和沛強調，他擔任吐瓦魯衛生部長的重要任務之一是持續支持台灣，且不僅如同以往支持台灣成為世界衛生大會（WHA）觀察員，還要成為世界衛生組織（WHO）的會員。
瑞士聯邦國會友台小組共同主席瓦德（Nicolas Walder）表示，台灣與瑞士共享民主、自由與人權價值，瑞士國會持續促進加強兩國合作，包括5月初國民院（下議院）通過加強與台灣立法院關係的決議案。
台灣護理學會理事長、護理師出身的立委陳靜敏表示，台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間向許多國家分享成功的應對經驗，並提供他國急需的醫療資源，因此當全球進入疫情第4年，世衛與各國討論終止疫情大流行的有效方法時，不應該排除台灣。
日內瓦今晚除了台灣外交酒會，僑務委員會也舉辦民僑團歡迎餐會，駐瑞士代表黃偉峰首先以台語致詞，歡迎並感謝僑胞齊聚日內瓦為台灣參與WHA發聲，「希望我們今年能夠進入，這樣各位明年就不用再來了」。
薛瑞元率領代表團致詞時則說，台灣醫療實力全球有目共睹，尤其過去3年COVID-19疫情期間更加彰顯。「台灣疫情表現良好，但卻沒機會向國際報告，就因為沒有加入WHO」。
他說，世衛大會明天開始，台灣看來仍難以成為觀察員，「我們要繼續努力，政府也會一起打拼，目標明確，朋友越來越多，相信很快能達成」。
此外，立委邱泰源、陳靜敏、陳瑩、賴惠員、賴香伶也到場向近500位僑胞致意。（編輯：郭中翰）1120521