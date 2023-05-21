超商浩克頭破血流！員警記過2次　影片拍攝者還原：警察沒打頭部

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《NOWnews今日新聞》向律師請益，員警是否有執法過當的問題，賴姓律師表示，網路流傳的大多是「下半場」影片，多數民眾只看到結果，若從較完整的影片來看，朱男仍有鬼吼鬼叫、甚至試圖站起來的情況，可能導致警察執行職務有受危害的可能性，依法可以使用警棍制止。
賴姓律師說：「值得注意的是，影片中朱男被警棍制止後已經倒下，依法警察人員使用警械之原因已消滅者，應立即停止使用」，警察在朱男倒下後，繼續朝朱男使用警棍敲擊數下，恐怕適法性還有待商榷。他也坦言，法條對於警棍使用給予警察很大的現場判斷權限，只要不是打到重傷或死亡，基本上只要報告長官就好。而中壢分局昨（20）晚即火速召開會議究責，將該員警記過2次、所長記過1次、分局長申誡2次。
隨著店內監視器畫面曝光，多視角還原之下，網路上呈現兩派激辯，挺警派認為，朱男一直針對警方頭部重拳猛K，像拳擊打沙包的概念，但警察是毆打朱男的身體、軀幹四肢，並沒有朝頭部猛K，而是朱男抬手遮臉時才不小心打到臉，「浩克攻擊頭是最狠的位置，甚至跳起來猛錘頭部。」
而疑似影片拍攝者本人也現身表態：「我清楚看見警察沒有打擊頭部，而是打擊身體大面積部分。」拍攝者提到，朱男先在店內輪番攻擊員警頭部及眼部，然後突然呆坐在店外，警察才趁其不注意過去補噴辣椒水及敲擊。
整起事件在網路急速發酵，正反兩派論戰激烈：「看到這麼多人把濫用暴力執法視為理所當然，真是令人害怕」、「無法控制情緒的公權力很危險，這種員警要汰除」。另一方則認為「長這麼壯是要口頭道德勸說他上銬嗎，說的永遠比做的容易」、「沒有反抗意圖與能力是你先壓在前面的假設，看前面他發起瘋來襲警的畫面，你如果是現場的那兩位員警，我想你不會這樣假設。」