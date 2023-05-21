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超商浩克頭破血流！員警記過2次　影片拍攝者還原：警察沒打頭部

▲「浩克」大鬧超商，員警以警棍連擊制伏，遭疑執法過當，網路正反兩派激辯。（圖／翻攝「社會事新聞影音群組」）
▲「浩克」大鬧超商，員警以警棍連擊制伏，遭疑執法過當，網路正反兩派激辯。（圖／翻攝「社會事新聞影音群組」）

記者黃韻文/綜合報導

台版浩克大鬧超商！桃園一名朱姓職業健美選手，昨（20日）因情緒失控，赤裸上身在超商變身，將到場員警打到腦震盪，最後被員警以辣椒水制服。不過昨稍晚瘋傳一段影片，只見「浩克」呆坐在超商階梯上，員警卻反而暴怒像在報仇，用警棍連續狂抽12下，將「浩克」打到滿臉是血，風向一度逆轉批判員警執法過當，中壢分局也立即將員警記過2次。後續店內監視器影片流出，揭露「浩克」暴行，且影片拍攝者也現身還原：「警察沒有打頭部。」

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昨（20日）下午網路驚見一段「浩克」變身影片，一名赤裸上半身的肌肉男，以買不到雞胸肉為由情緒失控，出手攻擊到場員警，在櫃檯前雙手握拳、仰天長吼，暴跳模樣有如電影版中的「綠巨人」浩克。最終警方依靠辣椒水制伏朱男，不過稍晚又流出另一視角影片，只見呆坐在店門口的朱男，被員警持警棍連續狂打12下，質疑是執法過當，引起眾人怒氣，反過來痛批員警是暴徒。

▲員警使用警棍連擊朱男12下惹議。（圖／記者爆料網）
▲員警使用警棍連擊朱男12下惹議。（圖／翻攝記者爆料網）
《NOWnews今日新聞》向律師請益，員警是否有執法過當的問題，賴姓律師表示，網路流傳的大多是「下半場」影片，多數民眾只看到結果，若從較完整的影片來看，朱男仍有鬼吼鬼叫、甚至試圖站起來的情況，可能導致警察執行職務有受危害的可能性，依法可以使用警棍制止。

賴姓律師說：「值得注意的是，影片中朱男被警棍制止後已經倒下，依法警察人員使用警械之原因已消滅者，應立即停止使用」，警察在朱男倒下後，繼續朝朱男使用警棍敲擊數下，恐怕適法性還有待商榷。他也坦言，法條對於警棍使用給予警察很大的現場判斷權限，只要不是打到重傷或死亡，基本上只要報告長官就好。而中壢分局昨（20）晚即火速召開會議究責，將該員警記過2次、所長記過1次、分局長申誡2次。

隨著店內監視器畫面曝光，多視角還原之下，網路上呈現兩派激辯，挺警派認為，朱男一直針對警方頭部重拳猛K，像拳擊打沙包的概念，但警察是毆打朱男的身體、軀幹四肢，並沒有朝頭部猛K，而是朱男抬手遮臉時才不小心打到臉，「浩克攻擊頭是最狠的位置，甚至跳起來猛錘頭部。」

▲另一角度來看，朱男先重拳猛擊員警頭部及眼睛多下。（圖／翻攝畫面）
▲另一角度來看，朱男先重拳猛擊員警頭部及眼睛多下。（圖／翻攝畫面）
而疑似影片拍攝者本人也現身表態：「我清楚看見警察沒有打擊頭部，而是打擊身體大面積部分。」拍攝者提到，朱男先在店內輪番攻擊員警頭部及眼部，然後突然呆坐在店外，警察才趁其不注意過去補噴辣椒水及敲擊。

整起事件在網路急速發酵，正反兩派論戰激烈：「看到這麼多人把濫用暴力執法視為理所當然，真是令人害怕」、「無法控制情緒的公權力很危險，這種員警要汰除」。另一方則認為「長這麼壯是要口頭道德勸說他上銬嗎，說的永遠比做的容易」、「沒有反抗意圖與能力是你先壓在前面的假設，看前面他發起瘋來襲警的畫面，你如果是現場的那兩位員警，我想你不會這樣假設。」

▲疑似影片拍攝者本人現身還原，解釋警察沒有刻意打朱男頭部。（圖／翻攝畫面）
▲疑似影片拍攝者本人現身還原，解釋警察沒有刻意打朱男頭部。（圖／翻攝畫面）

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