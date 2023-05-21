台灣人抗議「習病毒」　中國駐日內瓦辦事處前舉牌

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杜承哲接受中央社訪問時表示，台灣護照連聯合國的門都不得進入，可隱約明白中國因素在其中扮演的角色。這3年COVID-19疫情更揭露世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的關係，「我們有很多想對中共政權訴說的事情，想以和平方式讓大家明白」。
他提到，台灣早在初期就是疫情的吹哨者，但WHO很晚才發布風險，「中國面對世界，在防疫態度上背負一定的責任，因此我們就製作了一些標語帶到現場」，除了呼籲讓台灣加入WHO、全民均健（Health for All）等標語外，也有中共總書記習近平與冠狀病毒結合的諷刺漫畫，「讓他面對對疫情的責任」。
杜承哲指出，中共在COVID-19疫情期間不但隱匿消息，還改寫敘事，把自己形塑成良善的一方，「因此我們對中國有很多想表達的意見」。
適逢週六，中國駐日內瓦辦事處有2位工作人員發現示威活動，但對方沒有出面對話或溝通，也未如中國駐英國曼徹斯特領事館般暴力拉扯抗議者。
史書華告訴記者，他們準備離開時，才知道中方已經直接報警，迎面而來4輛警車，10多名警察將一行人團團包圍。
警察首先詢問活動背後是否有人主使，幾位持有歐盟護照的同行朋友接受身分登記與檢查。杜承哲說：「我們替幾位歐洲友人擔心，怕辦事處之後會對他們提告或要求賠償，影響其權益。」
瑞士警方原本透過翻譯軟體表示要沒收標語，但後來認為寫著「台灣魂」或Taiwan for WHA的標語沒有任何惡意與不良企圖，因此也不了了之。
第76屆世界衛生大會（WHA）將於21日至30日在日內瓦舉行，台灣2009年至2016年間曾以觀察員身分參與，2017年起因中國打壓而被拒於門外。
杜承哲表示：「我們其實也擔心可能會發生暴力攻擊，但我們大老遠來，就是想做入聯的和平宣導，也應該對背後真正的影響力進行意見的表達，我們其實已經做了心理準備，還好最後是和平收尾。」
為了台灣人，以及世界上一部分的人表達抗議，這和中國獨裁的論述不同，「但言論自由尊重不同聲音的表達，我們的聲音相信也很重要」。
史書華和杜承哲告訴記者，示威抗議行動非常和平，瑞士警方因此也相對客氣和友善，在盤問後僅告知活動並未事先申請，且活動地點當時不開放外來人士，「警方尊重言論自由，我們也尊重當局的管理」。
吳欣岱表示，聽前輩分享2018年台灣聲援者僅因身著Taiwan for WHO的衣服就被警察強硬要求脫掉，甚至口頭威脅帶回警局。「這次無事落幕我們也蠻訝異的，我們原本已做好跑警局的心理準備」。
史書華則認為可能和歐洲局勢改變有關，歐洲過去執法會比較偏袒中方，這次對台灣相對友善不少。（編輯：郭中翰）1120521