好天氣沒待多久！明變天防「致災性降雨」 瑪娃颱風動向曝光
中央氣象局指出，今（21）日台灣各地為多雲到晴，午後會有局部短暫陣雨，上午則是西半部地區有一些零星短暫陣雨，是相較於於幾天，相較穩定的好天氣，不過明（22）日又有另一波鋒面靠近，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，明後兩天各地轉有陣雨或雷雨，要慎防雷擊、強風等「劇烈天氣」；此外，輕颱「瑪娃」將輕易跨過中颱的門檻，能否達強颱需再觀察，至於，「瑪娃是否侵台」？現在還不適合太早下定論。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示台灣海峽有雲層消長，並逐漸靠近，本島陸地沒有回波、無降雨，各地區平地低溫大約在攝氏20至22度，雖然天氣好轉，但大氣環境仍不穩定，台灣海峽有雲層逐漸移入、午後山區有對流發展，擴展至鄰近地區，仍應注意較大雨勢。各地區平地氣溫則是北部攝氏21至32度，中部攝氏22至34度，南部攝氏22至36度，東部攝氏20至34度。
吳德榮說明，明日「梅雨季」的第4波「移動性鋒面」逐漸接近並盛行西南風，迎風面中南部不穩定、有對流發展、防較大雨勢；北台氣溫明顯偏高，東南部有焚風發生的條件，高溫達攝氏37度以上，明日半夜至週二（23）日凌晨鋒面抵達，各地轉有陣雨或雷雨，其中有小範圍強對流發展，需注意即時訊息，要慎防雷擊、強風、瞬間強降雨「劇烈天氣」致災；週三至週六（5/24至5/27）各地天氣晴朗穩定，山區午後偶有零星短暫降雨。
而輕颱「瑪娃」目前正在在菲律賓東方海面持續增強，將輕易跨過中颱的門檻，預測會向北北西漸轉西北西，5天內與台灣距離還很遠。吳德榮指出，「瑪娃」未來10天的行進趨勢各模式預測分歧；因此是否侵台有待持續觀察。
吳德榮補充，每當菲律賓東方海面有颱風活動時，太平洋高壓會發生變動，不利於「滯留鋒面」的形成；週二「梅雨季」第4波「移動性」鋒面暫時沒有受到此因素的影響；而第5波鋒面，則可能延遲到10天之後；至於何時會出現，則已遠超出可信的模擬極限。