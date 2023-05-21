NBA季後賽／金塊119:108客場聽牌！Murray爆砍37分　湖人陷入絕境

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湖人這一場開賽試圖統治禁區，但他們放籃手感有些糟糕，LeBron James在短暫休息後回來帶領球隊，讓主場軍進攻表現稍有起色，首節打完Murray得到17分，帶領球隊在客場以32:20領先。
次節湖人靠著屢次站上罰球線追回分數，Jokic這一節陷入犯規麻煩，球隊防守形同虛設，雖然Murray繼續維持極佳的外線投籃表現，半場得到30分，但湖人Reaves和Davis都有15分進帳，兩節打完客隊只剩3分優勢。
易籃再戰後，金塊靠Kentavious Caldwell-Pope的兩顆三分球維持領先，但後續Jokic被吹了個人第4犯，湖人趁機將分數扳平。這一節客隊遭遇到大麻煩，三節打完以84:82領先2分。
末節八村壘投進三分，湖人反超，Jokic很快籃下進球和他互別苗頭，Jeff Green、Bruce Brown和Murray的3顆三分球，讓金塊打出13:0攻勢，領先12分。
湖人靠八村壘跳投止血，James轉換中得到罰球機會並命中，接著金塊Jokic兩罰全中，James三分球再中，但Jokic也在另一端投進，Murray籃下打進高難度進球，雙方還是12分差。
比賽進入到白熱化階段，八村壘錯失三分空檔，湖人另一端錯失防守籃板，Jokic補籃被犯規，造成Dennis Schroder的第6犯。Michael Porter Jr.的三分球，讓比賽在進入最後一分鐘時徹底失去懸念。
這場比賽Jokic前三節狀態不佳，但末節他回穩得到15分，全場攻下24分8籃板6助攻；Murray投進5顆三分球，得到了37分；Pope得到17分，Brown斬獲15分，團隊共投進17顆三分球。湖人方面，Davis攻下28分18籃板，Reaves斬獲23分7籃板5助攻，James得到23分12助攻。
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