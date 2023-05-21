瑪娃最快「明天變中度颱風」 未來恐侵台？氣象局曝關鍵
輕度颱風「瑪娃」（Mawar，馬來西亞命名，原意為玫瑰花）昨（20）日下午2時在菲律賓東方海面生成，中央氣象局預報員張承傳指出，瑪娃颱風最快明（22）日下午就會增強為「中度颱風」，強度是否持續提升無法確定，但未來5天距離台灣都還算遙遠，觀察重點將是5天後「太平洋高壓」勢力範圍，若太平洋高壓增強，颱風就會更偏西靠近台灣，氣象局密切觀察，請民眾持續留意。
記者張志浩/綜合報導
根據中央氣象局最新資料顯示，輕颱瑪娃目前位於鵝鑾鼻東南東約350公里海面上，以每小時6公里速度，向北北東方向進行，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風暴風半徑100公里。
張承傳表示，瑪娃颱風從生成後，未來幾天不只沒有受到陸地地形干擾，所處海面的海溫較高、垂直風切較小，因此增強的幅度相當穩定，預計最快明天下午就會升級為中度颱風；在路徑上，瑪娃颱風預計會先往北北西，再往西北西移動，而在往西移動的過程，若太平洋高壓較強、勢力範圍往西靠攏，颱風就會順著太平洋高壓邊緣跑，也會更往西接近台灣，增加威脅機率，本週五（5/26）會是相當關鍵的時間點。
張承傳也補充，此次瑪娃颱風生成的位置靠近中太平洋、離陸地較遠，有一點反映「聖嬰現象」的颱風特性，這類颱風由於在海面持續時間久，因此生命週期較長、強度也較強，未來台溫進入颱風季後，不排除會有更多類似性質的颱風出現。