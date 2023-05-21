5億高中生死亡！高大成受託親自出馬 協助驗屍釐清死因
近期，台中一名18歲賴姓高中生離奇墜樓身亡，由於生前2小時才剛登記結婚，加上據悉繼承了5億遺產，讓家屬質疑案情不單純，委託律師及市議員召開記者會，盼司法調查釐清。對此，知名法醫高大成受到家屬委託，今（21）日將前往殯儀館，協助驗屍並勘驗現場、釐清案情與死因。
記者林盈君／綜合報導
據了解，賴姓高中生身世複雜，生父是阿公，據賴母表示，賴男生前即由公公陸續過戶土地等資產，未料本月4日當天，賴男與地政士助理夏男前往戶政事務所登記結婚，約2小時之後隨即墜樓身亡。賴母及親友指稱，賴男原本還計畫要去旅行等，絕對不可能墜樓輕生，認為案情不單純，並找上市議員及律師，希望能釐清真相。
事件發生後，法醫高大成曾提到，賴男墜樓有諸多疑點，第一點就是頭骨未破裂，不符合墜樓情況，其次就是現場並無大片血跡，照常理判斷，墜樓應會導致胸骨、脊椎骨受損，但賴男僅一手骨折，因此要釐清是生前墜樓、亦或是死後墜樓。另外，高大成也提及，解剖時要查明賴男體內是否有不明藥物。
因受到賴男家屬請託，21日，高大成將前往殯儀館，協助驗屍釐清死因，並會到案發現場勘查有無疑點，家屬也期盼能釐清案情。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995