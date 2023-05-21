不是雞胸肉的錯！「超商浩克」疑求婚遭拒崩潰 女友IG被出征
超商浩克買不到雞胸肉怒砸店？桃園一名朱姓職業健美選手，昨（20日）因情緒失控，赤裸上身在超商變身，還將到場員警打到腦震盪，整起事件在網路發酵，「雞胸肉」還因此登上熱搜。據悉，朱男並非因買不到雞胸肉才暴怒，友人透露是劈腿被抓到，在520當天想求婚被拒絕，才引發一連串鬧劇。
記者黃韻文/綜合報導
中壢一家超商昨上演「浩克」變身實境，一名赤裸上身的肌肉男，以買不到雞胸肉為由情緒失控，更出手攻擊到場員警。網路出現爆料：「拍影片的人看到他把每個東西都拿起來聞，店員覺得很奇怪所以報警。」而警方到場後，就演變成畫面中變身浩克的暴怒景象。
起先傳出朱男是因買不到想要的雞胸肉，一度讓「雞胸肉」登上Google熱搜，不過根據知情人士爆料，朱男疑似因為劈腿被交往近4年的女友發現，原先想在520告白日當天求婚，但最後還是被拒絕，他不只把房間弄得一團亂，心中鬱悶無處宣洩之下，最後才在超商引爆。
而朱男身份被起底後，連女友IG也被挖出，兩人都是健身教練，女方不吝在IG展現許多美照，還有身材姣好的辣照。事發不久許多看戲群眾湧入女方IG洗版：「你男朋友為什麼要暴怒傷害無辜」、「請問你知道這是你男友嗎」、「為啥分手啊」，出征行徑讓人無語，也有人看不下去，跳出來幫女方說話：「一堆吃瓜群眾關你們什麼事」。女方並未針對事件表態，不過目前已關閉IG留言功能。