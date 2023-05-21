米其林牛肉麵再現！7道菜匯聚和牛、松露1880元起：只賣一個月

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「法式元湯牛肉麵」(1,880+10%元/套)嚴選日本九州A5和牛湯頭以肉骨與水份相同的黃金比例熬製，長時間慢熬出茶褐色澤，甘甜清爽。牛肉塊選用牛腱心，軟嫩帶彈性。「法式紅湯牛肉麵」(2,180+10%元/套)則是使用加拿大牛小排慢燉而出，建議先品嚐原味紅湯，再加入黑松露辣油，紅湯牛肉麵更添芬芳。「海陸雙饗牛肉麵」(2,480+10%元/套)則是選用新鮮波士頓龍蝦與細火燉煮的加拿大牛小排，湯頭以紅湯基底加入法式龍蝦高湯，海陸兼備，甜與鮮相互襯映，滋味鮮美至極。
套餐中還有道很令人驚喜的「松露牛拿飯」，概念來自南台灣牛肉麵店裡獨有文化，即牛肉肉臊飯，陳嵐舒主廚將它進化再升級，以美國牛小排與豬皮、牛筋慢火熬煮至膠質釋出，再加入黑松露醬、日曬醬油與紅蔥頭滷製而成，近半日封存入味才佐配印度香米。
「gubami牛肉麵單人套餐」內還有「開胃手工小菜三弄」、「綠竹筍輕漬南方鮪」、「極黑和牛春捲」等共7道菜式，套餐每套1,880元起。6/1~6/30供應， 6/1~6/17來店用餐即享小樂沐馬鈴薯小圓麵包乙顆；6/18~6/30則享限定特調乙杯。每日僅提供20套，採預訂制，限平日晚餐及六日全天限量販售。
也有業者推出下午茶快閃，美國經典時尚品牌Ralph Lauren 即日起至5/24於台北晶華酒店總統套房舉辦2023春季頂級紫標暨Double RL系列鑑賞會，Ralph Lauren攜手酒店合作期間限定「加州風情雙人下午茶」，晶華廚藝團隊以春季主題「California Dreaming」為題，以加州豐饒的物產與特色美食為餐點設計靈感，打造3款鹹食與3款甜食，鹹食包含「龍蝦佐柳橙凍」、向經典米食加州卷致敬的「燻鮭魚洋芋捲」，以及象徵隨興自在加州精神的「爐烤火腿佐鵪鶉蛋」；甜點則有「優格藍莓杯」、「檸檬比司吉」與「開心果櫻桃塔」中，嚐起來滋味酸甜、口感輕盈，彷彿沐浴在加州溫柔的陽光之下。下午茶含2杯咖啡/茶，需預約，每套2280元。