澤倫斯基抵廣島　G7峰會對俄中態度受關注

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澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天下午搭乘法國政府專機從沙烏地阿拉伯的機場抵達日本廣島機場，之後與義大利、英國等領袖舉行雙邊會談。今天上午G7峰會討論持續遭俄羅斯侵略的烏克蘭局勢，G7領袖與澤倫斯基與會。之後，G7領袖、澤倫斯基與8個受邀國領袖開會。預計中午左右峰會閉幕。
下午2時30分（台灣時間1時30分）岸田將在和平紀念公園舉行主席國記者會。昨天日本已公布G7領袖聲明（聯合公報），今天岸田在記者會上是否再度提到G7對俄羅斯、中國的態度備受關注。
G7聯合公報的重點，在烏克蘭局勢方面表示，將持續給予烏克蘭必要的支援，支援俄羅斯侵略行為的國家將付出代價。在有關中國方面，G7對於東海及南海局勢深感憂慮；G7確認台灣海峽和平穩定的重要性；要求中國促使俄羅斯即刻從烏克蘭撤軍。
讀賣新聞、 日本經濟新聞、產經新聞等大報都以頭版報導G7聯合公報內容。產經新聞頭版頭條標題是「對中國擴大海洋行動引以為憂，反對片面改變現狀」。日經頭版頭條標題是G7「展現加強團結以維護國際秩序，對抗中俄威脅」。
對於中國，G7聯合公報指出，中國在東海、南海做出違反國際法行為，建人工島，動作頻頻，從事入侵他國領海的行為，G7對此深感憂慮，強烈反對以武力或威脅片面改變現狀。
G7聯合公報記載，重視自由開放的印度太平洋。此外，也強調台灣海峽和平穩定的重要性，期盼兩岸問題和平解決。
G7聯合公報表示，將把對中國的憂慮直接傳達給中國知曉，已做好與中國透過對話、建立具建設性關係的準備。G7認為在國際課題方面有必要與中國合作，也要求諸國能施壓俄羅斯，促使俄羅斯停止對烏克蘭的侵略。
澤倫斯基昨天下午抵達廣島後動向備受注目。今天上午他出席峰會與擴大會議後，預定下午訪問廣島和平紀念公園，並發表演說。下午美國總統拜登（Joe Biden）預定與澤倫斯基會談。
拜登預定今晚啟程返國。此外，日本政府昨天表示，義大利總理因國內水災而提前返國，不參加今天的峰會。
美國、日本、印度和澳洲這4國領袖召開的「四方安全對話」（Quad） 原本預定在澳洲召開，但拜登行程調整，臨時取消在澳洲舉行改為昨晚在廣島舉行。四方安全對話舉行後發表的聯合聲明表示，「我們堅定維護印太海域和平穩定」。
「四方安全對話」聯合聲明提及：「我們強烈反對透過武力或脅迫，意圖改變現狀的破壞穩定或片面行動。」
這份聲明指出：「我們對有爭議的軍事化地物、海岸警衛隊和海上民兵船隻的危險使用、以及破壞其他國家近海資源開採活動的行動表達嚴正關切。」
這份聲明未點名中國，但在用詞上顯然是指中方。（編輯：郭中翰）1120521