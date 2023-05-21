超商浩克砸店！店員擋拍「比IU隨扈盡責」 律師：會紅到國外
「超商浩克」朱姓健美選手痛擊員警，反被警棍打到滿頭血，事發後受到各界高度關注。除了員警遭疑執法過當、眾人猜測「浩克」崩潰主因，連超商店員都成為整起事件另一亮點。從影片可見，朱男在失去理智攻擊眾人時，店員突然勇敢衝過「浩克」身邊，只為阻止現場民眾拍攝，畫面曝光後引起熱議，網友認為店員擋拍比IU隨扈還盡責，美女律師李怡貞更直言：「應該會紅到國外吧」。
記者黃韻文/綜合報導
超商顧客攻擊事件層出不窮，昨（20）中壢一家超商又上演驚魂記，朱姓職業健美選手因情緒失控，赤裸上身在超商吼叫，還將到場員警打到腦震盪。從店內監視器畫面來看，朱男宛如拳擊打沙包，跳起來朝警方頭部猛錘，重拳狂打員警頭頸處，加上現場嘶吼、物品砸碎的聲音，令人緊張恐懼，然而此時，原先躲在角落的超商店員，突然勇敢跑經「浩克」身邊，只為阻擋門外正用手機拍攝的民眾。
店員危急之際不顧自身安危，跑過朱男身邊出手擋拍：「不好意思，不能錄影，對、不好意思」。不少公關同業第一時間都先注意到這幕，心酸讚嘆超商店員是好員工，遇到危險仍記得企業規範。
社運人士王奕凱在粉專表示：「員工寧可冒險經過有傷害行為的人，也要阻止路人錄影」，他質疑是否因為公司要求，甚至有檢討懲罰行為的內規，才讓員工主動冒險。美女律師李怡貞也在粉專發表看法：「整件事最強最奴的就屬勇敢穿越的店員不要拍，應該會紅到國外吧。」
超商、賣場一直以來大多都是禁止拍照，一是為了保護商品價格、陳設方式等商業機密，二是避免負面影片拍到商標及店員。超商同業回覆《NOWnews今日新聞》表示，此類事件的教育訓練SOP，應是把自己和同仁鎖在門市後的辦公室裡，讓攻擊者單獨留在現場，等警方到現場處理；在辦公室內確保安全後，再通報上級營業主管。
《NOWnews》亦同步向事發超商求證，業者回應，此案已持續配合警方調查，對於不明人士進入門市非理性行為，第一時間請警方協助並以門市夥伴人身安全為優先考量，後續將協助門市確保相關權益。