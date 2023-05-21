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NBA季後賽／Jokic末節砍15分！關鍵Answer Ball　首次總決只差1勝

▲金塊中鋒Nikola Jokic在末節得到15分，全場攻下24分，展現MVP球員在關鍵時刻的價值。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊中鋒Nikola Jokic在末節得到15分，全場攻下24分，展現MVP球員在關鍵時刻的價值。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

丹佛金塊今(21)日在客場打出精彩好球，以119:108擊敗洛杉磯湖人，系列賽取得3:0優勢，球隊有很好的機會能晉級。當家中鋒Nikola Jokic在末節得到15分，全場攻下24分，展現MVP球員在關鍵時刻的價值。

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此役Jokic前三節狀態不佳，籃下放籃手感差，而且打起來也比較沒有前兩場來得積極，加上個人面臨犯規麻煩，第三節沒打多久就領到第4次犯規，因此進入末節時僅有9分進帳。

不過金塊的隊友相當爭氣，首節Murray就拿到17分，上半場砍下37分，第三節則是Kentavious Caldwell-Pope和Bruce Brown等人挺身而出，讓球隊維持住領先。

第四節湖人雖然一度靠著八村壘的外線反超，但Jokic開始爆發，單節個人得到了15分，特別是在LeBron James命中三分球後，他在另一端回敬，打擊了對手的士氣，最終帶領球隊艱難取勝。

總計Jokic出賽37分鐘，19投9中，得到24分6籃板8助攻1抄截。距離個人生涯、以及隊史首次打進總冠軍賽，現在只剩下一場勝利的差距。

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