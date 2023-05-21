又跳腳！G7領袖峰會反對中國經濟脅迫 駐日大使館： 虛偽
七大工業國（G7）領袖高峰會於5月20日發表聯合公報，其內容指出，G7將比以往更團結一致，決心迎接當下全球挑戰，並提出一套因應中國經濟脅迫的共用工具，旨在尋求降低中國風險，但又不與中國脫鉤。但對於G7的決議，中國駐日本大使館氣跳腳，直指G7粗暴干涉中國內政，要G7停止製造分裂和對抗。
國際中心徐筱晴／綜合報導
據中國駐日大使館，使館發言人20日發文指出，G7峰會在聯合聲明中操弄涉華議題，出台影射中國所謂經濟安全的文件，在一系列問題上粗暴干涉中國內政，執意對華施壓，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。
使館發言人續指，G7所謂規則和秩序，「不過是一己私利的幫規、冷戰零和的殘餘」，稱G7藉多邊機制構築對華小圈子，大開歷史倒車，必定歸於失敗。
使館發言人再度強調「台灣是中國的台灣，台灣問題是中國核心利益中的核心」，表示當前台海和平最大威脅是「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，堅決反對任何將台灣問題國際化的企圖，「G7以所謂民主人權之名，行對華遏制之實的政治圖謀不會得逞。」
使館發言人在最後表示，此次G7峰會鼓動集團政治和陣營對抗，再次暴露G7機制的虛偽本質，必須提醒G7的是，少數西方國家拉幫結派操縱世界的日子一去不復返，中方敦促G7切實反省自身問題，停止居高臨下干涉他國，停止製造對立和分裂。
發言人更稱，日本作為這次G7會議主席國，更應反思所作所為，不可一再違背信義、以鄰為壑。