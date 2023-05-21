陳文茜「講電話上氣不接下氣」 吳淡如公開她近照：判若兩人
65歲陳文茜2019年確診肺腺癌初期，開刀切除腫瘤後，調養一段時間才逐漸康復，沒想到，後來免疫系統出問題、下肢末端血管破裂、腦下垂體功能喪失，全身水腫等，一天都要服上多種藥物，讓她看透生命。吳淡如19日上陳文茜節目，事後在臉書曝光兩人合照，並報告好友健康狀況，引發關注。
記者楊穎軒／綜合報導
吳淡如表示，當天與陳文茜聊了2個多小時，很開心發現對方說話的氣力比兩個禮拜前好了非常多，「之前講電話的時候，覺得她上氣不接下氣，實在讓人憂心（雖然不管她怎麼不舒服，仍然才思敏捷，思考邏輯仍然非常順暢），昨天可謂判若兩人」，喊話老友：「希望妳的身體越來越好！」
此外，吳淡如宣傳陳文茜新書《晚安，我的生命》，有感而發地說：「雖然人生都過了大半輩子，晚安這件事也是必須承認的事實，但是好好活著也是件好玩的事，就讓我們繼續多說幾句午安，行不行？」
照片中，陳文茜體態看似仍有些微水腫，不過氣色紅潤，粉絲紛紛留言祝福：「文茜姐，健康平安」、「文茜姐對生命充滿了大勇」、「願善良的文茜 ，平安喜悅」、「一定會越來越好的」、「好棒的兩姐妹！日日平安健康喜樂」、「喜歡文茜及淡如姐！兩位女性是我的榜樣！願妳們平安健康快樂」！