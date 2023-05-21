胡釋安上節目太緊張「答題答不出」！胡瓜秒變臉：帶你幹什麼
藝人胡釋安、胡祖薇、粿粿及范姜彥豐日前上節目《歡樂智多星》，在資格賽「生存之站」單元裡進行答題挑戰，過程中主持人胡瓜對兒子胡釋安時時關心提醒，就怕他掉下陷阱池受傷。胡釋安答題時，對三個答案選項有些猶疑不定，等他選定答案後，胡瓜這才提醒他曾經上過自己另一個主持的節目時有介紹過，胡釋安這才想起來，讓胡瓜秒變臉、微帶正經的說：「你跟著爸爸錄影都忘記這些事情，那我帶你幹什麼？」讓胡釋安有些不好意思的露出靦腆笑容，接著胡瓜還趁機抓弄胡釋安，父子之間在節目上的互動格外有趣。
記者郭佩蓉/綜合報導
胡釋安、胡祖薇、粿粿及范姜彥豐在節目改版後首次上節目，還取了個超有趣的隊名叫「安安來開胡」。一開始四人排定的答題順序是胡祖薇、粿粿、范姜彥豐，胡釋安則是壓後，粿粿解釋說最聰明要在最後面，卻被主持人胡瓜吐槽說：「最自信應該站第一棒」。原本第一棒的胡祖薇，心裡本來就有點忐忑，一聽到胡瓜這麼說，馬上轉頭向胡釋安說：「安安我給你一個機會，英雄救美要不要？」胡釋安立刻大方答應換位，接著小心翼翼的站上答題區，鮮少離開主持區的胡瓜還特意往前站了一步，除了確認胡釋安有沒有站好位置，避免落下時受傷，也關心的問上一句：「你會緊張喔？」胡釋安也馬上回說：「會啊，很緊張，我懼高」。而胡釋安在選定答案後，馬上緊張的閉上雙眼，很怕兒子掉下去會受傷的胡瓜，立刻提醒他記得腳要彎、舌頭不要咬到，關心之情溢於言表。
胡釋安第一輪答對後，在隊友陸續答題後，第二次站上答題區，這次題目問說「一般的羽毛球，毛是用什麼做的呢？」題目一說完，胡瓜立刻搶話說：「這你應該知道」，就在胡釋安對三個選項一一分析後，胡瓜又略帶暗示性的再度問胡釋安說羽球是用什麼毛做的，讓胡釋安有點傻眼說到不就是現在問題問的嗎？接著胡瓜又說了一句：「你就憑你的感覺，我不講了」。就在胡釋安選定答案無法更改後，胡瓜立刻跟胡釋安提到有次他上自己主持的另一個節目有介紹過，這下胡釋安終於想起來了，直說：「有有有！」胡瓜這時也趁機對從戲劇演出跨足綜藝主持的胡釋安進行「機會教育」，略帶正經的唸他說：「你跟著爸爸錄影都忘記這些事情，那我帶你幹什麼？」讓胡釋安頓時有些不好意思的靦腆笑笑。胡瓜「教完」胡釋安後，還故意說答案其實是另一個，嚇得胡釋安趕緊手抱胸就怕會立刻掉下去，而就在胡瓜按下答案鍵後，胡釋安依舊安然的站在答題區，並沒有往下掉，他才發現原來自己被爸爸騙了，玩笑得逞的胡瓜則是摸摸鼻子笑了出來，父子在節目上互動實在有趣。