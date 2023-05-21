NBA季後賽／Murray三戰砍105分　金塊主帥透露當年傷後的感人故事

▲Jamal Murray在西區決賽表現亮眼，也受到外界更大的關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jamal Murray在西區決賽表現亮眼，也受到外界更大的關注。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

丹佛金塊今(21)日以119:108擊敗洛杉磯湖人，取得系列賽聽牌，Jamal Murray前3戰砍下105分，證明自己是在大舞台上能有所發揮的大賽球星。賽後金塊主帥Michael Malone也分享了一個當年感人的故事，以此說明子弟兵一路走來很不容易。

我是廣告 請繼續往下閱讀
上一場比賽Murray得到37分，其中在末節砍下23收割比賽，是球隊逆轉贏球的功臣。今天上半場他延續了手感，首節就得到17分，兩節拿到30分；雖然第三節遭到嚴防沒有分數進帳，但末節又是攻下7分，助隊贏球。

此役Murray拿下37分，個人29投15中，三分球11投5中，得到37分7籃板6助攻，讓球隊在當家中鋒Nikola Jokic前三節狀態低迷時穩住了局面，最終拿下關鍵一勝。

賽後湖人總教練Darvin Ham表示，Murray是一名進攻手段很多、射程也很出色的球員，所以很難以防守，「他不會打5萬次擋拆，讓你輕鬆覆蓋他的進攻範圍，Dennis(Schroder)和(Jarred)Vanderbilt都已經盡力了。他是一名出色球員， 一旦開始得分，誰在他前面並不重要。」

Murray曾在2021年遭遇左膝十字韌帶撕裂（ACL）的大傷，球隊因此錯過兩年可以在季後賽突破的機會，他本人也十分沮喪。但在本季回歸後，他再次於季後賽打出自己在「泡泡園區」的表現，故事十分勵志。

賽後Malone教練也感性地表示，「今年對他來說最重要的是保持健康，同時克服心理障礙，相信能回到過去的水準，甚至超越。」之後他也透露一個感人的故事，「在受傷後第二天去機場的球隊大巴上，他眼裡飽含熱淚的問我：『你們會交易我嗎？』我擁抱了他，告訴他我們喜歡他的表現，他是我們的人，並且一定會成為更好的球員回歸。」

Malone也說，這幾年金塊的球員和教練都沒有停止進步，Murray也不斷讓他自己變得更好，這是球隊當年在選秀大會上挑走他時，就堅信能看到的結果。

更多「NBA季後賽開打」相關新聞。

NBA季後賽／詹皇提前離場！湖人陷0:3絕境　此前149隊皆未能翻盤

NBA季後賽／金塊119:108客場聽牌！Murray爆砍37分　湖人0:3落後

NBA季後賽／Jokic末節砍15分！關鍵Answer Ball　首次總決只差1勝

NBA／Reaves本季打出優質表現　美媒：多隊願開比湖人更大的合約

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀