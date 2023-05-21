NBA季後賽／Murray三戰砍105分　金塊主帥透露當年傷後的感人故事

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此役Murray拿下37分，個人29投15中，三分球11投5中，得到37分7籃板6助攻，讓球隊在當家中鋒Nikola Jokic前三節狀態低迷時穩住了局面，最終拿下關鍵一勝。
賽後湖人總教練Darvin Ham表示，Murray是一名進攻手段很多、射程也很出色的球員，所以很難以防守，「他不會打5萬次擋拆，讓你輕鬆覆蓋他的進攻範圍，Dennis(Schroder)和(Jarred)Vanderbilt都已經盡力了。他是一名出色球員， 一旦開始得分，誰在他前面並不重要。」
Murray曾在2021年遭遇左膝十字韌帶撕裂（ACL）的大傷，球隊因此錯過兩年可以在季後賽突破的機會，他本人也十分沮喪。但在本季回歸後，他再次於季後賽打出自己在「泡泡園區」的表現，故事十分勵志。
賽後Malone教練也感性地表示，「今年對他來說最重要的是保持健康，同時克服心理障礙，相信能回到過去的水準，甚至超越。」之後他也透露一個感人的故事，「在受傷後第二天去機場的球隊大巴上，他眼裡飽含熱淚的問我：『你們會交易我嗎？』我擁抱了他，告訴他我們喜歡他的表現，他是我們的人，並且一定會成為更好的球員回歸。」
Malone也說，這幾年金塊的球員和教練都沒有停止進步，Murray也不斷讓他自己變得更好，這是球隊當年在選秀大會上挑走他時，就堅信能看到的結果。
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