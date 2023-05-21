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嘉義人喊不投侯友宜　賴清德感動誇海口：要大贏10萬票

▲ 嘉義人喊不投侯友宜，民進黨總統候選人賴清德感動誇海口：要大贏10萬票（圖／新頭殼）
▲ 嘉義人喊不投侯友宜，民進黨總統候選人賴清德感動誇海口：要大贏10萬票（圖／新頭殼）

Newtalk新聞

2020年總統蔡英文在嘉義縣大贏對手韓國瑜9萬8千多票，差距之大僅次於1996年李登輝之餘彭明敏。不過，民進黨總統候選人賴清德今日則誇下海口稱，希望大家同心打拚，不只讓清德高票當選，能夠如縣長翁章梁說的贏10萬票，也要讓提名的立委候選人蔡易餘、陳冠廷一樣順利高票當選。

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侯友宜17日接受國民黨徵召為2024總統候選人，但賴清德不但當天下午與嘉義旅外同鄉會見面，同鄉會幹部還稱這次選舉不支持嘉義人侯友宜，將支持賴清德。今日上午，賴清德則出席嘉義太保市「嘉義縣信賴台灣之友會」成立大會。

賴清德致詞表示，今日很高興可以來民主聖地嘉義縣成立嘉義縣信賴台灣之友會。他也趕謝兩位嘉義縣立委陳明文、蔡易餘。從今以後，大家都是「台灣隊」、Team Taiwan、挺台灣。

賴清德說，今日也是24節氣的「小滿」，農業上代表稻米要結穗時刻，萬物成長最好時機，也是充滿希望的日子。他希望大家同心打拼，不只讓清德高票當選，能夠如縣長翁章梁說的贏10萬票，也要讓提名的立委候選人蔡易餘、陳冠廷一樣順利高票當選。

賴清德說，在5月15日（應是17日）國民黨總統候選人提名那一天，新北市嘉義縣同鄉會理事長劉德宗號召旅外台灣各縣市嘉義同鄉1、2百人到民進黨中央黨部成立嘉義縣旅外同鄉信賴台灣後援會，這無形中代表嘉義縣父老鄉親的心願。

賴清德說，特別是總會長黃榮發說他是嘉義縣人，在外縣市打拼數十年，任何選舉只要是嘉義人，不分黨派他就支持。但是這次他希望嘉義縣所有鄉親應該要站在守護台灣的力量，支持顧台灣的民進黨所提名的賴清德。「讓我很感動」。

賴清德說，為了守護台灣、維護台灣的民主、和平、繁榮，咱同心打拚、一起支持，在嘉義縣一定要贏。

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