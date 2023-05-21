大直提香鐵板燒回歸開幕！「和牛、鮑魚」配獨門炒飯1380元起
10幾年前曾開在大安區後歇業的「提香」鐵板燒，再度於「春大直」商場回歸。延續背後董座杜雲昇董事長對於文藝與食藝的鑑賞力，於米其林星級餐廳林立的重鎮之地再度插旗。因為杜董熱愛西洋古董，餐廳裡滿是他的收藏，用餐時彷若來到藝廊又似古堡。網羅了各大鐵板燒名廚駐店，搬出澎湖明蝦、鮑魚、魚子醬與和牛等豪奢食材，一開幕就受到老饕們注目。
記者葉盛耀/綜合報導
以中古世紀為設計發想，重金打造的「提香」，一入內就令人咋舌，那古董級歐式水晶吊燈，已有300年歷史；又或門口的「牧羊神」，因歐洲雕刻藝術多以銅器或是大理石為主，木雕時屬罕見；另有19世紀古董傢俬櫥櫃、圓桌武士一般的餐椅、百年的大面銅鏡、骨瓷餐具等，訴求能打造出「穿越文藝復興的食空饗宴」。午餐餐價每人1380~4480元，晚餐則為3180~6480元，另也接受客製化配菜。
「提香」匯聚了全台各大鐵板燒的廚師團隊，包含新濱、ROBIN'S、Ukai tei等，強調不走浮誇路線而是紮實的烹調技法，杜董就說：「不是食材頂級、視覺吸睛就好，要到提香掌廚，先看你炒飯行不行。」這裡的櫻花蝦炒飯，是先在鐡板上將櫻花蝦少油炸酥，接著再炒蛋，待飄出香氣後才又下白飯與第二次的蛋汁，搭著干貝絲、青蔥等不斷翻炒，飯粒飛舞跳躍，輕煙竄出，爾後才能送予顧客面前，果然這高溫快速拌炒的飯顆顆分明，吃起來滿是誘人的香氣。
鹽悶鮑魚也是招牌菜，將活鮑蓋上昆布、鹽巴再加蓋至剛好熟度後，搭著奶香濃郁的法式松露醬汁，吃起來脆嫩鮮美。
主菜部分，推薦伊比利豬，挑選「僧帽肌」部位，台灣人俗稱的「離緣肉」，屬里肌肉前端的一小片肉，肉質柔嫩，大火煎香後，外表會帶點焦酥口感，佐配椒鹽又或是主廚特製的蒜香慕斯，香甜爽脆很是涮嘴。另外，不浮誇的風格，也在甜品上一覽無遺，印尼產燕窩僅以簡單糖水襯托，呈現清爽無負擔的質地，更引人入勝。