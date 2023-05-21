警暴打「超商浩克」火速遭懲處！退休學長感嘆：跟流氓做一樣的事
昨（20）日在桃園市一名身型壯碩如同「浩克」的朱姓男子，在中壢區某間超商鬧事，甚至還把到場員警打到腦震盪，而男子事後呆坐在店門口時，受傷掛彩的員警疑止不住怒火，用警棍敲擊朱男頭部四肢，被質疑執法過當，當晚就遭中壢分局懲處。對此，退休交通警員石明謹痛批：「跟流氓做一樣的事」。
記者潘毅/綜合報導
昨日中壢一位身型壯碩的朱姓男子，疑似在5月20日當天求婚失敗，情緒失控跑到一間超商鬧事，兩名員警獲報到場處理，卻遭朱男動手攻擊，由於「浩克」曾是特戰傘兵，員警費了好一番功夫才成功壓制男子，還在途中掛彩被打傷，其中一人事後更檢查出腦震盪。
不過「浩克」朱男呆坐在店門外時，掛彩的員警按奈不住情緒，使用鋼製警棍爆打朱男背部、頸部，直到警棍斷為兩截才停止。畫面流出遭質疑執法過當。對此，中壢分局迅速做出處分，將該員警記兩支小過並移送法辦。
對此，曾從事警員工作的石明謹痛批：「警察也是人，也會有情緒，但是警察不能因為有情緒而打人。不然剛才他有情緒在打人的時候，你把他抓起來是在哈囉？警察跟流氓做一樣的事情，還可以領政府薪水好棒棒。」
事件後，動手的員警表示當時一時情緒失控所以失手打人，感到很抱歉；而石明謹則感嘆表示，「道歉有用的話要警察幹嘛，不要忘了你就是警察。」