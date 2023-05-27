回憶殺／李聖傑險進咻比嘟嘩！錯過爆紅機會 靠《痴心絕對》翻盤
▲李聖傑錯過進咻比嘟嘩的爆紅機會，後來靠著《痴心絕對》逆風翻盤。（圖／公視提供）
記者吳雨婕/綜合報導
2023-05-27 09:00:00
總有些歌曲可以留在人們的心中，不論過了幾年都是經典，就像是李聖傑的那首〈痴心絕對〉，一直都是許多人進到KTV的必點歌曲，或者面臨情傷時的必聽歌單之一。而一晃眼，李聖傑已經50歲了，他仍積極在演藝圈耕耘，不過他的演藝圈路卻不是那麼順遂，還曾硬生生錯過了成為「咻比嘟嘩」的一員。
李聖傑於1973年出生於高雄，在學生時期就參與了各項歌唱比賽，1997年時，也就是他24歲時，參與了節目《超級新人王》，演唱歌曲〈I Swear〉，贏得周冠軍，還獲得了主持人吳宗憲、評審鮑比達的青睞，甚至吳宗憲還特別邀請他進入「咻比嘟嘩」，不過他卻選擇與鮑比達簽約，硬生生錯過了走紅機會，雖然在1999年推出了個人首張專輯，可是迴響卻不如預期。但在等待第二次發片的時間裡，李聖傑也沒有因此荒廢自我，他在酒吧駐唱，提升「實戰」經驗。 李聖傑在2002年發行第2張專輯《痴心絕對》，恰逢台灣唱遍市場委縮，加上發行的唱片公司體制不完善，沒有了宣傳，也就沒有曝光度，原以為第2張專輯就這樣打了水漂，沒想到卻在1年後，〈痴心絕對〉在台灣、大陸走紅，為2年後推出的第3張專輯墊了基底。2004年李聖傑加盟滾石唱片，推出專輯《絕對癡心 - 手放開》，讓他知名度就此打開。 ▲李聖傑錯過成為「咻比嘟嘩」的一員。（圖／華納音樂提供）
之後每一年，李聖傑都不忘舉辦演唱會，與粉絲相會，2016年時把演藝重心暫時轉往大陸，在短短的2年時間裡，參與了3個歌唱節目，包含《夢想的聲音》、《歌手2018》、《蒙面唱將猜猜猜》，再度讓李聖傑走紅，2019年時還在高雄巨蛋舉辦了「李聖傑FACE 20週年世界巡迴演唱會」，開心與粉絲迎接出道20週年。而在去年底，李聖傑終於在睽違8年，發行了EP《Face II 真裏》，也將在5月26日、27日在大馬的雲頂開唱。
▲李聖傑在推出《痴心絕對》一年後才爆紅。（圖／NOWnews製表）