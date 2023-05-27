回憶殺／《痴心絕對》外還知道李聖傑哪些事！這創舉是全亞洲第一
李聖傑唱紅許多膾炙人口的歌曲，出道24年的他，終於在去年推出新作品，更將於5月26日、27日在馬來西亞雲星劇場，舉辦「一人一首李聖傑」演唱會。而說起李聖傑，就絕對不能不提他的代表作〈癡心絕對〉、〈手放開〉，但鮮少人知的是，李聖傑不僅以他的歌曲打造出輝煌成績，甚至還創造出專屬個人App，成為整合線上、實體音樂專輯販售的第一人。
記者吳雨婕/綜合報導
李聖傑在2002年推出專輯《痴心絕對》，同名歌曲〈痴心絕對〉即是收錄在此張專輯中，推出1年後才在台灣、大陸走紅，甚至〈痴心絕對〉在全國的KTV全年總排行上維持前3名好幾年，驚人的不止於此，當時這首歌在各大手機鈴聲下載網站，擁有前10名的地位，在大陸的音樂網站上，更創下1個月就有1千萬人次點擊的驚人成就。
2004年李聖傑推出第3張專輯《絕對癡心 - 手放開》，代表作之一的〈手放開〉、〈你們要快樂〉就是收錄在該張專輯裡，隔年在西門町舉辦個人首場演唱會，同年也獲得了KKBOX年度十大歌手獎的殊榮；2006年發行第4張專輯《關於妳的歌》，經典歌曲〈眼底星空〉、〈你那麼愛他〉收錄在此張專輯中，其中〈眼底星空〉登上KKBOX週榜冠軍，在同年11月23日，擔任蔡依林在美國巡演的嘉賓；2008年李聖傑創立了自己的音樂品牌，並發表第5張專輯，其中收錄曲〈擦肩而過〉讓他奪下KKBOX風雲榜年度歌曲第5名與年度來電答鈴冠軍。
特別的是，李聖傑在2014年推出個人專屬App，讓歌迷可以用手機選購線上、實體專輯，同年底他發行第2張EP《Face面對》及舉辦QQ音樂線上演唱會，成為了亞洲整合線上與實體音樂專輯，並在專屬APP販售的第1人。