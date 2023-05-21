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超善良韓星《人生》慘爆！父母過世變孤兒　還被迫當「單親媽媽」

▲《加油，我的人生》中，善良的南尚智被迫放棄夢想、收養姪兒當單親媽。（圖／東森）
▲《加油，我的人生》中，善良的南尚智被迫放棄夢想、收養姪兒當單親媽。（圖／東森）

記者陳雅蘭/綜合報導

韓國家庭劇《加油，我的人生》由南尚智、楊秉烈、李時剛、車敏智主演，劇情講述一位突然失去至親，又在前大嫂狠心遺棄孩子、被迫撫養姪兒的善良女子，即便歷盡艱辛，仍未放棄善良本性努力生活，最終獲得幸福人生的故事。

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▲劇中，楊秉烈飾演「姜次烈」，是個性堅毅又有男子氣概的暖男。（圖／東森）
▲劇中，楊秉烈飾演「姜次烈」，是個性堅毅又有男子氣概的暖男。（圖／東森）
南尚智飾演的「徐冬熙」自小由奶奶撫養長大，夢想是成為服裝設計師，儘管她努力保持開朗，但旁人總因她是孤兒而投以同情眼光。一場突來的意外迫使她放棄夢想，領養姪兒成為單親媽媽，「徐冬熙」在鄰居和家人的幫助下照顧孩子長大。

南尚智過往大多演出配角角色，這回在《加油，我的人生》首次擔綱女主角，她回憶：「第一次試鏡那天正好是我的生日，我在想會不會是命運的安排，那天導演還請我喝咖啡，心情超好。」南尚智戲裡飾演單親媽媽，她表示：「做姪子的媽媽是我從沒想過、甚至間接經歷過的事，我在拍攝前以『徐冬熙』的身分寫日記，思考如何透過演戲的方式去表現她的心境，她努力開拓自己的生活並做出勇敢的決定，讓我印象深刻。」

楊秉烈2015年以電影《西部戰線》出道，憑著《衣袖紅鑲邊》、《紳士與小姐》為觀眾熟知，在《加油，我的人生》首度演出男主角，他飾演的「姜次烈」年幼時父母去世而被叔叔收養，即便他的成績和外貌都非常出眾，畢竟是「外面來的孩子」，哥哥和媽媽對他甚是冷淡，楊秉烈為了迎合大家的心情，只能委屈自己、不要太積極表現。

李時剛飾演財閥家獨生子「姜成旭」，卻因楊秉烈出現而成為長子，原本由他獨享的一切，現在必須分給另一個人，也包括家人的關心。問及選擇此作的理由，李時剛直言：「劇本非常好，即便這個角色有點壞，但我希望被塑造成只看一個女人、只愛白勝珠的純情男。」車敏智飾演的「白勝珠」是個美貌能力兼具的職場女性，從大學時就喜歡楊秉烈，但對方只把她當好朋友。《加油，我的人生》5月22日晚間7點在東森戲劇台播出。

▲劇中，李時剛本是財閥家獨生子，擔心自己的接班地位會被搶走。（圖／東森）
▲劇中，李時剛本是財閥家獨生子，擔心自己的接班地位會被搶走。（圖／東森）

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