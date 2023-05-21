超善良韓星《人生》慘爆！父母過世變孤兒　還被迫當「單親媽媽」

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南尚智過往大多演出配角角色，這回在《加油，我的人生》首次擔綱女主角，她回憶：「第一次試鏡那天正好是我的生日，我在想會不會是命運的安排，那天導演還請我喝咖啡，心情超好。」南尚智戲裡飾演單親媽媽，她表示：「做姪子的媽媽是我從沒想過、甚至間接經歷過的事，我在拍攝前以『徐冬熙』的身分寫日記，思考如何透過演戲的方式去表現她的心境，她努力開拓自己的生活並做出勇敢的決定，讓我印象深刻。」
楊秉烈2015年以電影《西部戰線》出道，憑著《衣袖紅鑲邊》、《紳士與小姐》為觀眾熟知，在《加油，我的人生》首度演出男主角，他飾演的「姜次烈」年幼時父母去世而被叔叔收養，即便他的成績和外貌都非常出眾，畢竟是「外面來的孩子」，哥哥和媽媽對他甚是冷淡，楊秉烈為了迎合大家的心情，只能委屈自己、不要太積極表現。
李時剛飾演財閥家獨生子「姜成旭」，卻因楊秉烈出現而成為長子，原本由他獨享的一切，現在必須分給另一個人，也包括家人的關心。問及選擇此作的理由，李時剛直言：「劇本非常好，即便這個角色有點壞，但我希望被塑造成只看一個女人、只愛白勝珠的純情男。」車敏智飾演的「白勝珠」是個美貌能力兼具的職場女性，從大學時就喜歡楊秉烈，但對方只把她當好朋友。《加油，我的人生》5月22日晚間7點在東森戲劇台播出。