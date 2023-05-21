爭取左楠區2024立委門票 市議員陳玫娟推跨黨派支持影片
「不缺席，是因為我已經準備好了，我絕對會奮戰到底。」國民黨高雄市第３選區（左營、楠梓）立委提名作業自今(21)日起到23日進行民調。該黨立委參選人、六連霸市議員陳玫娟從一開始便卯足全力，展現十足的企圖心。而好人緣的她，製作的宣傳影片，除了獲得同黨同志的支持，更獲得跨黨派好友的力挺聲援。
記者郭凱杰／高雄報導
國民黨高雄市第３選區（左營、楠梓）立委提名作業，採取徵召制，以內部參考民調決定人選。該黨立委參選人高雄市議員陳玫娟，從宣布參選後，除了原本每天從早忙到晚的市議員行程外，更是把每一天都當成了選舉日，站路口、掃街、掃市場、跟垃圾車、民眾座談會、上電台節目等等，鐵人行程滿滿滿，天天從清晨到忙到深夜。
陳玫娟表示，在現任立委劉世芳決定棄選前，她就已經製作好看板，並依原訂計畫掛出看板，是黨內最早表態參選，並第一個掛上看板宣布投入立委選舉。她表示，目前看板已經掛出了30多面。行程方面，一天10多個行程是家常便飯，有時侯一個上午，光是里民座談會就舉辦了4場，可以說是拚勁十足。
在市議會有好人緣的陳玫娟，同黨同志包括前議長曾麗燕，邱于軒，宋立彬，以及同選區的李雅芬，白喬茵等人，都紛紛錄影片表達支持，為她加油打氣。另外不只同黨同志支持，左楠地區的無黨藉市議員好友陳善慧也跨黨派出聲相挺，讓陳玫娟十分感動。
陳玫娟也特別感謝中廣董事長趙少康，特別為這次左楠初選南下，一起聆聽在地的聲音與想法，感謝立法委員 陳玉珍，每天飛來飛去像超人一樣，也同為女力民意代表的他，加油打氣。
陳玫娟表示，雖然這次在初選的種種轉折跟突發情況，讓她一度有些挫折，但在所有支持民眾和伙伴的力挺下，她整理好心情決定參選到底，陳玫娟表示「不缺席，是因為我已經準備好了，我絕對會奮戰到底。」她懇請所有支持者，5/21（日）-5/23（二），接到電話民調，請大家唯一支持「陳玫娟」。