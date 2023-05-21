特企／骨董珠寶市場正夯　藏家分享逾百件罕見珍稀典藏

這場型式在台灣首見的骨董珠寶展，採預約制，每場限定人數，由專人導覽。藏家代表親自現身，分享收藏經驗，並選擇部分展品，和參與者一起把玩，交換心得。
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此展名為《久別重逢》，點出骨董珠寶最動人心的浪漫價值。世間所有的相遇，都是久別重逢。玩骨董珠寶的人都知道，能夠遇見哪件骨董珠寶，完全無法預期，但是遇上了，會有一種熟悉的悸動。這場骨董珠寶展的所有展品，用有趣的樣貌，和參與者久別重逢，也請參與者用輕鬆的心情來與它們敘舊。
此展特別強調的就是骨董珠寶的玩趣，玩趣有二，一是佩帶，一是細賞。因為骨董珠寶雖有年歲，但是它們不宜只是被安靜藏放在保險箱或珠寶盒。
展場依骨董珠寶特殊玩趣分成五小區:（一）有話要說；（二）畫線條吧；（三）斜槓變化；（四）藏納秘密；（五）慢玩細賞。除了分享骨董珠寶在各別品目的趣味，也提供收藏經驗。
例如，對胸針有興趣的，何妨從1950-1970年代的小動物胸針入手，它們外型討巧，價位較平易且容易佩帶。又如對項鍊這個品目特別有興趣，可以考慮 RIVIERE 和 CHAIN 兩種型式，它們風格明朗而且容易搭配，最宜現在時潮的層層堆疊佩帶。
對當今的珠寶設計工作者或鑲嵌金工工作者來說，骨董珠寶都是一個靈感及學習的寶庫，迪奧高級珠寶(DIOR JOAILLERIE)的設計總監 VICTOIRE DE CASTELLANE 就公開表示喜歡骨董珠寶，GUCCI 的前設計總監也是熱愛骨董珠寶的人，他們都曾在當今的作品中向骨董珠寶致敬。這次的展出，藏家代表 Sandy Lin 特別想分享的對象就是珠寶設計和鑲嵌金工工作者，因此刻意挑選一些展品，並安排一個專場，邀請珠寶相關科系畢業的朋友來參加。
此次最受矚目的展品，是 PHILIPPE WOLFERS（西元1858-1929年）的蛾型胸針。他是比利時新藝術（ART NOUVEAU）珠寶最重要的大師。公認他最重要的新藝術風格作品，就是刻印有他名字字首和 EX UNIQUE 字樣的系列，每件都是獨一無二，包括銀器、玻璃、珠寶等共152件，其中珠寶109件，完成於1897-1905年間，它們都有印記，有別於家族工坊生產的其他作品。這件作品就屬於這個系列，非常難得。他的風格獨特，此件作品的蛾左右線條對稱，甚至像標本，不似新藝術珠寶多強調形似自然本體般左右不對稱且多起伏曲線。 他的作品除了博物館珍藏，私人藏家很少釋出，所以市場不多見。
該展不只用視覺和觸覺欣賞珠寶的歲月光華，也邀請大家用嗅覺品歲月的靜好，現場由協辦單位的安德昇藝術拍賣公司提供沈香香席，與大家香遇。