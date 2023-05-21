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特企／骨董珠寶市場正夯　藏家分享逾百件罕見珍稀典藏

▲《任性》ART NOUVEAU 蛾型胸針、PHILIPPE WOLFERS、空窗琺瑯(PLIQUE A JOUR)、 紅寶、 鑽石，年代約1900年。（Sandy Lin/提供）
▲《任性》ART NOUVEAU 蛾型胸針、PHILIPPE WOLFERS、空窗琺瑯(PLIQUE A JOUR)、 紅寶、 鑽石，年代約1900年。（Sandy Lin/提供）

本報訊

一場別開生面的骨董珠寶展〈久別重逢-骨董珠寶的玩趣〉，5月19日到22日在台北安德昇藝術拍賣公司舉行，展出逾百件的西方骨董珠寶。由三位藏家提供的收藏品，跨越世紀丶延攬各時期經典風格。難能可貴的是，此次展品除了可近觀，部分還可以親玩。而且這是一場完全不涉銷售的展出，也不售買票。
 
這場型式在台灣首見的骨董珠寶展，採預約制，每場限定人數，由專人導覽。藏家代表親自現身，分享收藏經驗，並選擇部分展品，和參與者一起把玩，交換心得。

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近十多年，因為國際知名品牌陸續在全球各大博物館舉辦各種主題的非銷售展覽，讓大眾認識品牌過往的璀璨史頁，吸引更多人關注西方骨董珠寶。藏家代表 Sandy Lin 有30年以上的收藏經驗，樂見有更多人成為同好，因此選擇此展完全不涉銷售，很單純地分享骨董珠寶的美和趣味。

此展名為《久別重逢》，點出骨董珠寶最動人心的浪漫價值。世間所有的相遇，都是久別重逢。玩骨董珠寶的人都知道，能夠遇見哪件骨董珠寶，完全無法預期，但是遇上了，會有一種熟悉的悸動。這場骨董珠寶展的所有展品，用有趣的樣貌，和參與者久別重逢，也請參與者用輕鬆的心情來與它們敘舊。

此展特別強調的就是骨董珠寶的玩趣，玩趣有二，一是佩帶，一是細賞。因為骨董珠寶雖有年歲，但是它們不宜只是被安靜藏放在保險箱或珠寶盒。  

展場依骨董珠寶特殊玩趣分成五小區:（一）有話要說；（二）畫線條吧；（三）斜槓變化；（四）藏納秘密；（五）慢玩細賞。除了分享骨董珠寶在各別品目的趣味，也提供收藏經驗。
 
例如，對胸針有興趣的，何妨從1950-1970年代的小動物胸針入手，它們外型討巧，價位較平易且容易佩帶。又如對項鍊這個品目特別有興趣，可以考慮 RIVIERE 和 CHAIN 兩種型式，它們風格明朗而且容易搭配，最宜現在時潮的層層堆疊佩帶。
 
對當今的珠寶設計工作者或鑲嵌金工工作者來說，骨董珠寶都是一個靈感及學習的寶庫，迪奧高級珠寶(DIOR JOAILLERIE)的設計總監 VICTOIRE DE CASTELLANE 就公開表示喜歡骨董珠寶，GUCCI 的前設計總監也是熱愛骨董珠寶的人，他們都曾在當今的作品中向骨董珠寶致敬。這次的展出，藏家代表 Sandy Lin 特別想分享的對象就是珠寶設計和鑲嵌金工工作者，因此刻意挑選一些展品，並安排一個專場，邀請珠寶相關科系畢業的朋友來參加。

此次最受矚目的展品，是 PHILIPPE WOLFERS（西元1858-1929年）的蛾型胸針。他是比利時新藝術（ART NOUVEAU）珠寶最重要的大師。公認他最重要的新藝術風格作品，就是刻印有他名字字首和 EX UNIQUE 字樣的系列，每件都是獨一無二，包括銀器、玻璃、珠寶等共152件，其中珠寶109件，完成於1897-1905年間，它們都有印記，有別於家族工坊生產的其他作品。這件作品就屬於這個系列，非常難得。他的風格獨特，此件作品的蛾左右線條對稱，甚至像標本，不似新藝術珠寶多強調形似自然本體般左右不對稱且多起伏曲線。 他的作品除了博物館珍藏，私人藏家很少釋出，所以市場不多見。

該展不只用視覺和觸覺欣賞珠寶的歲月光華，也邀請大家用嗅覺品歲月的靜好，現場由協辦單位的安德昇藝術拍賣公司提供沈香香席，與大家香遇。

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