租屋補助領半年「要全部繳回」！苦主一聽原因崩潰：根本落井下石
行政院在2022年推出「300億元租金補貼」政策，目的是讓租屋族減輕負擔，到了2023年還推出「租屋補貼2.0」方案。不過近期有許多民眾持續領補助金半年後，卻收內政部來函追回「補助金」，理由曝光更是讓他崩潰喊「根本落井下石」。
記者潘毅/綜合報導
昨（20）日一位民眾在臉書《爆怨公社》訴苦「之前租屋補助經過長時間的申請審核通過了，撥款領了幾個月，沒想到近期突然來通電話跟寄信通知，說什麼查出房屋稅率是『營業用』而非『住家用』，所以要我把這6個月來溢領的補助款全部繳回」。
苦主感嘆，自己只是單純的租屋族，「房東繳納的房屋稅是營業用還是住家用的，我怎麼可能會知道？」而如今政府單位來函，就是要追回好幾萬元，讓他不禁崩潰「現在已經過了幾個月突然通知要把錢一次全繳回，人民就是缺錢才需補助，政府單位的失誤卻要懲罰百姓，根本落井下石，錢我會想辦法繳回，但對這政府還信任？」
租屋補助被討回一事並非個案，日前也有一位楊先生向《NOWnews》投訴，自己去年8月就馬上申請補助，沒想到到了2023年4月，營建署卻來電告知承租的房子房東登記為「營業用」，不但營撤銷楊先生的租屋補貼，還要求楊先生退回總計7個月補助20160元的補助全額。
而對於租屋補貼烏龍事件頻傳，營建署官方僅表示，因審查人員初期對作業不熟悉，才會發生此個案情形，表示歉意，會加強人員的專業訓練，後續將書面通知返還金額及匯款帳戶，並可協議採分期方式繳還。