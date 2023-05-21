洗刷行人地獄惡名　鄭文燦：政院將通過交通安全綱領

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對於台灣被冠上「行人地獄」惡名，鄭文燦接受媒體訪問時表示，台灣的行人路權的確需要大幅提高，每年行人交通死亡事故超過300多件，需要從道路設計、路口安全、交通安全教育、監理手段同時加強，才能同時改善各項指標。
鄭文燦強調要特別保護兒童及長者，因此政院會做全面性檢討，逐步從交通工程、交通科技執法、交通安全教育等全方位推動，希望能夠逐漸改善各指標。
談及台灣選手李東憲在亞太壯年運動會跆拳道拿下銅牌後，在頒獎台高舉五星旗，鄭文燦說，李東憲沒有經過跆拳協會或是體育署遴選或報名，他是自己報名，人住在中國也參加了共產黨，並發展一些組織，政府會按照相關法令處理。
至於特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）日前接受外媒訪問時，脫口表示「奪取台灣是中國的既定政策，全球應該嚴肅對待中國的表述」，更指出「此事在一定程度上是不可避免的」。鄭文燦強調，與中國除了做生意之外還有其他價值，必須要堅持自由、民主、人權的價值，如果用經濟脅迫就可以讓大家放棄價值，這個世界會變得不一樣。
鄭文燦並表示，中國模式就是要用市場來壓迫其他的國家就範，過去歐洲的汽車工業也犯了同樣的錯誤，現在馬斯克的特斯拉所遇到的情況，是高估了中國市場潛力，事實上，馬斯克也承認，特斯拉跟iPhone都是使用台灣的晶片，台灣的半導體產業不應落到中國手中。
此外，針對媒體報導中國基因工具低價侵台議題，除了龍頭華大基因透過國內多家代理商，檢測工具深入全台200多家婦幼醫院或診所，北市聯醫及部立醫院也淪陷，台灣基因資訊恐有外洩至中國的疑慮。
鄭文燦回應，目前「個資法」對個資、涉及國家安全者可以制定規範，這部分已有很多專家學者提出建議，在基因資料庫等規範必須有更嚴謹的規定，保護台灣的基因資料庫不至於被濫用。華大基因收集全球的基因資料庫，已構成另外一種生物安全威脅，各國政府也採取對策，台灣希望也能夠達成基因保護的目標。
針對不動產借貸媒合平台imB涉嫌詐騙，台北市議員徐巧芯日前公布行政院副院長鄭文燦等人出席該公司活動的照片，質疑政治人物幫詐騙集團背書。
鄭文燦則回應，擔任市長的8年期間完全沒有與imB互動或是往來，自己也不認識對方，今年參加生技公司的春酒並不是imB的春酒，只是受到朋友的邀請，而當時座上來賓有國民黨及民進黨的立委，生技公司的尾牙每個人都是受邀請去參加的，「打詐要全民一起來，相信任何政治人物都不會幫詐騙集團背書」。（編輯：林淑媛）1120521