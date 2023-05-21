5億高中生命案！高大成親自勘驗現場 提「2大重要疑點」
台中18歲賴姓高中生離奇墜樓身亡，因複雜身世及繼承5億遺產，讓家屬質疑並非輕生，委請律師及市議員召開記者會，消息引發社會關注。而知名法醫高大成受家屬委託，今（21）日重返墜樓現場勘查，高大成對此指出2疑點，一是賴男墜樓後的陳屍地點，其草皮禿一塊呈現「枯萎且黃褐色」，懷疑賴男遭下藥、墜落後嘔吐，草皮因沾染毒物才出現枯萎；第二點是賴男的傷勢及陳屍地點，因死者僅有一隻手骨折，且現場並無大片血跡，與高處墜落情況不符，懷疑死者係在低樓層「被滑落」墜樓，但詳細情況還須解剖，檢驗是否有毒物反應，才能進一步釐清死因。
記者林盈君／綜合報導
據了解，高大成今前往現場初步勘驗，因死者是從10樓高處落下，高大成指出，大樓2樓有個造景平台，死者傷勢並不明顯，也沒有撞擊到平台，現場也無大片血跡，如果單純輕生墜樓，此情況實在令人費解。高大成表示，若是從高處墜落，死者的頭顱、胸骨、脊椎骨等應會嚴重破裂損傷，但死者僅一隻手骨折，且從遺體上初步看起來，骨折部位並非致命傷，目前經初步檢驗，死者的胃中發現其生前有飲用啤酒，因此高大成指出，檢驗死者是否生前遭人下藥、以及釐清是否真的從10樓墜落，將是該命案的偵查重點。
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