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侯友宜稱「台南人沒眼睛」　綠委齊轟：國民黨DNA沒有民主與自由

▲侯友宜昨日出席活動脫口稱「台南人沒有眼睛」引發熱議。（圖／記者陳明中攝）
▲侯友宜昨日出席活動脫口稱「台南人沒有眼睛」引發熱議。（圖／記者陳明中攝）

記者陳威叡／台北報導

新北市長侯友宜昨天參加董事長開講，與台南市議員謝龍介對談時脫口稱「台南人沒眼睛」，引發熱議。對此引發在地綠委反彈，王定宇表示，咒罵沒支持自己人的「沒有眼睛」，證明國民黨和侯友宜的DNA裡沒有自由和民主；郭國文認為，侯友宜到底是用什麼上位者的心態在看台南，更驗證主席賴清德所言，國民黨沒有民主DNA；林宜瑾則說，侯友宜此舉是最缺乏民主素養的展現，從藍營徵召到侯失言，「民主和自由真的不是國民黨的DNA！」

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對於侯友宜爭議言論，王定宇質疑，這種尖酸輕佻的說法，侯友宜適格選總統嗎？選舉是人民的選擇，勝選就不要落跑，把責任做好，敗選就檢討自己的不足，感謝支持的人。這種咒罵沒支持自己人的「沒有眼睛」，剛好證明國民黨和侯友宜的DNA裡沒有自由和民主，「侯友宜的尖酸刻薄、威權霸道本性，顯露無遺！」

郭國文表示，侯友宜欠台南人、欠民主價值一個道歉，提及先前侯友宜被徵召為國民黨總統參選人之前，在中南部的支持度就一直受到質疑，其實也不難看出原因。

郭國文說，台南人沒有選擇謝龍介，竟然被侯友宜譏笑為台南人沒眼睛，兩人還一搭一唱說台南人沒福氣，到底是用什麼上位者的心態在看台南，發出對台南選民如此不尊重的言論，敗選竟然不是自我檢討，而是批評選民，更驗證主席賴清德所言，「國民黨沒有民主DNA！」

林宜瑾則說，在這民主時代，投票是每個人的自由，縱使得票不如預期，也要感謝選民的鼓勵與鞭策，然後更加努力。如果因為自身所支持、親善的候選人沒當選，就失去風度痛批民眾沒長眼睛，這是最缺乏民主素養的展現。也讓人清楚看到，「民主和自由，真的不是國民黨的DNA！」

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