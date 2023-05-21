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T1／總冠軍戰打出生涯顛峰之作　林韋翰：中信本季在打真正的籃球

▲林韋翰在總冠軍賽表現出色，被選為系列賽FMVP。（圖／T1聯盟提供）
▲林韋翰在總冠軍賽表現出色，被選為系列賽FMVP。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/臺南報導

新北中信特攻今(21)日以120:93擊敗臺南台鋼獵鷹，隊史首奪職籃總冠軍，而總冠軍賽最有價值球員(FMVP)則由林韋翰拿下，他強忍膝傷，4戰場均砍下14分10.5助攻，三分球命中率高達5成，實至名歸市場上最好的球員。

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今天家人都到場支持，林韋翰在得知獲獎時也有些哽咽，他這一季都在和傷病抗爭，相當辛苦和不容易，因此直言特別感謝老婆對自己的支持和鼓勵，也感性表示，「這一段只是過程，我最想要的是二連霸、三連霸，我們是最強的球隊。」

林韋翰透露，自己其實在昨天沒有告訴球隊的情況下，偷偷去成大抽膝蓋積水，抽到今天凌晨三點。「這一季走來真的十分不容易，因此今天幫助球隊奪冠，自己又拿到FMVP時，情緒也突然上來。」

「我只健康了1/3的賽季，要感謝隊友，巴西和秉聖在防守和組織上幫助我許多。為了這個冠軍我真的很努力，堅持到現在，雖然每一個環節都不完美，但一直堅持做自己。因此才有一個好的結果。」林韋翰如此說道。

對於今年賽季的勝利，林韋翰也特別有感觸，他直言這4場比賽是自己的顛峰之作，「我直到去了青島(CBA)才學會打真正的籃球，那時候我們助教是塞爾維亞籍的，中信球團也相信我去年給的意見，去請了歐洲教練。

「其實你放眼當今籃壇，歐洲的整個籃球體制和運作狀態是最適合台灣籃球的。」林韋翰說，相比美式注重於個人能力和小組配合，歐洲——以及中信本季打的，更重於比賽判讀，以及強弱測的轉換，「這也是我們年輕球員本季成長這麼快的原因，因為他們學到真正的籃球智慧和觀念。」

而中信老將中鋒曾文鼎則說，稱讚林韋翰相比過去，各方面都得到顯著得的提升，「我不知道台灣其他後衛有沒有和他一樣好的，韋翰他願意防守、願意組織，我想不到台灣有其他的後衛和他一樣。」

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