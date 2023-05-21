名家論壇》鄭仲嵐／G7廣島峰會：聲明涉及兩岸關係部分有變化？

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G7的聲明自然引來中國官方高調抗議，隨後中國外交部發言人的聲明中，對於峰會聲明涉及「台海和平穩定重要性」一事表達其抗議外，並稱其為「粗暴干涉中國內政」。除了表示堅決反對態度，中國也向擔任主席國的日本提出「嚴正交涉」。
中國的聲明中也強調，台灣問題應由中國人自己解決。稱「七大工業國集團嘴上唱着『邁向和平、穩定、繁榮世界』的高調，但做的卻是阻礙國際和平之舉動」外，並稱「切勿低估中國人民捍衛國家主權的堅強決心」。
在這次的G7聲明中，長達數十頁的內容雖然仍是以重視國際秩序、無核武與譴責俄羅斯侵略等，針對兩岸關係等著墨則放在較後半段。不過聲明中也提及，G7的政策並非想要增加對中國的威壓，也並非要妨礙中國經濟發展。而其中對於兩岸關係的論述，也跟過去的描述方式略有不同。
日專家稱「兩處不同」
東京大學教授，知名兩岸關係政治學者川島真，就在網路評論中指稱，若是拿去年峰會聲明中涉及台灣部分做個對比。可以發現兩件事，他「第一是將台灣關係項目獨立出來論述。其次是於聲明中增加了『不可或缺（indispensable）』一詞」。
川島認為「這意味著語言力道比去年更強。因此，中方也提高語言力道，換成『強烈抗議』。但值得注意的是，目前仍是中國外交部層級的抗議，並非召集大使，所以還不至於到相當高層級抗議」。
而對於日本的對策，川島建議日方不用反應，只需保持緘默即可。只是川島也對「台海的和平與穩定」這句話存有疑慮。他以近來馬祖列島的光纖遭到意外切斷一事舉例稱「中國正在利用戰爭與和平的灰色地帶來加大施壓，切斷海底互聯網光纜事件是否屬於『和平』的範圍？，這仍是留下疑慮」。
經濟安保去中依賴
然而，若以G7的經濟安保戰略來考量，聲明中確實有「去中國依賴化」。好比在過去的供應鏈上，將減低過去對中國的過度依賴，雖然文中言明是「降低風險」，但確實是以防範中國在未來拿其作要脅為前提。
此外，為了強化中俄兩國以物資、能源等做「經濟威脅」，未來在對抗經濟威脅上也將設置調整平台，就緊急物資的共應鏈強化等也將與夥伴國等共同合作。因此這次峰會中邀請的韓國、巴西、印尼、越南等招待貴賓國，都被認為是整合對象。
就有日本政府高官私下表示：「不只是批評中國的舉動，也希望中國不要跟俄羅斯一同聯手，希望能意識到自身是國際社會的一員來協調各項事務才是重要的」。G7聲明中仍然強調在應對氣候變遷、貧困議題上，與中國的合作仍是相當重要，相較起來更像是透過聲明傳達擔憂之餘，也期望儘快回到過去建設性地對話關係。
重新穩固內部團結？
不單是G7聲明，在20日當天晚上，日美澳印等四國組成的「四方安全對話」也舉行會議，希望加強南海與南太平洋的各國家在基礎設施整備、氣候變遷與海上安全保障等各項議題的合作。該會議的召開也被認為是在堤防中國在這幾年於南太平洋島礁國上的頻繁活動。
然而，因為澤倫斯基訪問廣島，讓峰會上的聚焦更以俄烏衝突、核武威脅等作為主題。然而對於兩岸問題上，G7在聲明中仍然是相對穩健，正逢中國在西安召開中亞峰會，因此在最後也未做出更激烈反應。
只是，雖然是份對兩岸關係相對再度重申的聲明，也有強化G7各國間的互相信任意義在內。畢竟法國總統馬克宏在4月訪問中國時，對於兩岸關係的發言上稱「不追隨美國」曾一度引發不少議論，這次的聲明更像是種對內的重新團結。而當中提及的「維持與強化基於法律支配的國際秩序」，西方自由民主陣營與中俄間短時間內預料仍是難以磨合。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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