童年夢魘《鬼出櫃》！駭人怪物爬出衣櫃 改編史蒂芬金恐怖小說
《鬼出櫃》改編自美國恐怖小說家史蒂芬金的短篇小說，故事收錄在1978年出版的《有時候，他們會回來》書中，本片將把衣櫃裡的駭人怪物請出來，呈現最恐怖的童年夢魘。本片網羅《噤界》、《黑天鵝》的王牌編劇，還找來《怪奇物語》系列製片薛恩李維、《異星入侵》製片丹萊文共同製作，主要演員則有蘇菲撒切爾、克里斯梅西納、薇薇安萊拉布萊爾等人。
記者黃雅琪/綜合報導
電影製片人丹萊文坦承，《鬼出櫃》是他一生中最具影響力、最害怕的故事：「我父母的書架上就有一本《有時候，他們會回來》，但我看這本書的時候還太小了，看完了《鬼出櫃》這篇故事，讓我開始害怕衣櫥，害怕的時間不是幾天或幾週，而是幾年！」
導演羅伯薩維奇提及翻拍《鬼出櫃》的契機，在於史蒂芬金的故事經常會在他腦中浮現：「它利用這種存在主義的恐懼，那種隱藏在表面之下的無聲黑暗引起了我的共鳴。」
導演羅伯薩維奇認為：「很多偉大的恐怖電影都是基於悲傷」，但在《鬼出櫃》裡卻包含更多：「房屋裡的人獨自面對自己的悲傷，他們無法分享各自的心路歷程，也創造出更恐怖的怪物，而他們能夠堅持下去的方式就是分享彼此的感受，我認為這是任何人能夠克服悲傷的唯一途徑。」
《鬼出櫃》劇情敘述，一對姊妹因為母親的離世悲傷不已，她們的父親身為心理治療師，卻無法治癒孩子的傷痛，某天，一名病患前來拜訪並尋求父親的幫忙，卻意外帶來了恐怖的超自然形體，這個邪惡的存在以受害者的痛苦為食，當女孩們遭受一系列可怕的事件，這個家庭也面臨被摧毀的命運。《鬼出櫃》6月2日全台上映。