《嗨！營業中2》鹿希派「一問三不知」遭網轟！莎莎爆：差點掰掰
實境節目《嗨！營業中2》於昨（20）首播，今（21）日節目固定班底庹宗康及莎莎現身信義區街頭，開設限定快閃店，引起現場觀眾圍觀。庹宗康與莎莎受訪時談到首次上實境秀的鹿希派，雖然鹿希派在第二集預告中「一問三不知」，讓眾人傻眼，更被網友批評是「顏佑庭2.0」，不過庹宗康表示：「其實不是這樣！」莎莎更爆料鹿希派在第1、2集「差點掰掰」：「但沒想到他現在是讓大家最跌破眼鏡的，大家可以期待一下！」
記者郭佩蓉/台北報導
鹿希派在《嗨！營業中2》第二集預告中「一問三不知」遭批評，對此，庹宗康認為並非如此，認為節目要慢慢看，也替他說話：「其實我之前就講過，跟他一起做事，跟你對他的印象不一樣，因為你們昨天看到的他的預告是這樣。」更透露自己以前也是一樣，「我們第一次去錄影時也是沒有方向，不知道要幹嘛」。
庹宗康接著說：「尤其是他（鹿希派），他是一個沒有做過實境節目的人，所以他在剛來的時候真的找不到他的方向，但他一直很努力要去表現，後來我們慢慢跟他討論，他也慢慢知道自己在裡面扮演的角色是什麼，轉變非常大，非常進入狀況。」
最後，被問到鬼鬼沒有參與第二季拍攝，感受上有沒有差別？庹宗康也表示：「應該這樣講，我們沒有少任何人，因為我之前就講過，《嗨！營業中》所有參與的人是一個大家庭。」也因為每位藝人時間、工作上的安排不一定，「那我們就會等她有空檔時回來，回這個大家庭一起做事，我們就是大家庭，大門隨時敞開，隨時歡迎大家回來幫忙！」