能源轉型戰／俄烏戰爭引爆危機！加速歐盟「綠能轉型」

我是廣告 請繼續往下閱讀
當俄烏戰爭於2022年2月24日揭開序幕後，西方陣營針對俄國採取一系列制裁和孤立措施，作為回應，俄羅斯將對歐洲的天然氣出口減少了約80%。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）並在2022年3月指示，中央銀行和俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）對「不友好國家」運送天然氣等能源的費用，須轉用俄國盧布支付。
2022年4月，為了因應戰爭對石油市場帶來的震盪，國際能源署（IEA）從緊急庫存中釋放了 1.2 億桶石油。同年6月，歐盟發布了第6套制裁措施，包括全面禁止從俄羅斯海運原油和石油產品進口，同時呼籲成員國制定減少使用天然氣目標、進行能源市場改革，並召開特別會議，討論歐盟為冬季節省天然氣的緊急計劃。
2022年8月底，俄羅斯以維護管線為由，停止通過北溪天然氣管道向歐洲輸送天然氣，再度導致歐洲天然氣價格飆升。
在七大工業國集團（G7）討論對俄羅斯石油設定價格上限後，俄羅斯在同年9月初表示，俄國將暫停供應石油和相關產品，給那些同意設價格上限的國家。隨後9月底發生的北溪天然氣管線爆炸事件，又進一步加劇能源緊張。
俄羅斯之所以將能源當成報復的利器，是因戰爭爆發前，歐洲就有約40%的天然氣和27%的石油來自俄羅斯，一下子銳減，能源價格因此飛漲，還引發後續一連串危機，許多歐洲國家都經歷了幾十年未見的通貨膨脹，生活成本節節攀升，罷工和抗議活動接二連三，迄今未息。
用不起瓦斯與暖氣 差點凍死、餓死的老人
彼時歐洲面臨的情況有多嚴峻？若用希臘統計局去年10月公布的數據為例，當時希臘的天然氣價格創下歷史新高，年漲幅達到驚人的332%。英國終結能源貧窮聯盟（End Fuel Poverty Coalition, EFPC）則指出，有些行動不便的人甚至都不敢替自己的輪椅充電，因為擔心付不起電費。
如何生存成了弱勢人民在凜冬中的大問題，去年冬天，英國1名住在默西塞德郡（Merseyside）的老太太艾琳（Irene）就被鄰居通報，用不起熱水和烹飪瓦斯，只能靠微型電暖器和吐司過活，恐有凍死、餓死之憂，要求社福機構介入。像艾琳這樣依靠社會福利金過活的獨居老人，根本無力應對急漲的物價，付不出高額能源費用的案例比比皆是。
更慘的是，這波危機也讓多數中產階級都大喊吃不消，甚至被打入貧窮。32歲的英國人妻巴肯（Ruby Blaken）表示，自己過去從不擔心能源帳單，但戰爭爆發後，他們不只要多付3倍以上的錢，還被迫取消孩子的課後活動，每天都在研究怎樣能省更多，看似平凡的小家電，用起來都成為奢侈：「我已經盡量避免使用烤麵包機和微波爐之類的東西，並加快做事的速度，但我還是不確定以後該怎麼辦。」
上述這些聽起來有點不可思議的案例，都是去年發生的真實故事，而且都不是特例。為了緩解能源緊張，多個歐洲國家一度被迫延後放棄化石燃料或核能，重啟部分燃煤電廠以應對。不過，有鑑於歐盟與俄羅斯的能源斷裂可能會是永久性的，歐盟正朝著更清潔、更安全的能源系統邁進，也就是可再生能源。
什麼是可再生能源？
根據聯合國氣候行動官網、國際能源署定義，可再生能源是指「從自然資源中獲得的能源」，補充率高於消耗率，產生的有害氣體排放量遠低於化石燃料，還能從大自然不斷得到補充，每個國家或地區會依照其地理優勢，發展出最適合自己的能源種類。相較之下，不可再生能源，如煤炭、石油和天然氣，往往需要數億年的時間才能形成，燃燒時還會產生大量有害的溫室氣體排放，例如二氧化碳。
常見的可再生能源，大致可分為：太陽能（SOLAR ENERGY）、風能（WIND ENERGY）、地熱能（GEOTHERMAL ENERGY）、水力（HYDROPOWER）、海洋能（OCEAN ENERGY）、生物能源（BIOENERGY）等等。
切割俄國能源 歐盟想達成什麼清潔能源目標？
2021年時，歐盟規定2030年的可再生能源，須占最終能源消耗總量的40%，但在俄烏戰爭爆發後數月，就已開始討論是否該將標準提高到45%。
全球能源智庫「Ember」預計，隨著太陽能和風力動能的增加，歐洲的化石燃料發電量將下降20%，特別自2018年以來，歐洲的太陽能產能已翻了1倍，並有望在未來4年內增長2倍。
國際能源署（IEA）在其年度《世界能源展望》報告中表示，數十年來，化石燃料產生了約80%的總能源需求，到了2030年這一比例將變為75%，到2050年將變為60%，而這僅僅是基於既定政策，如果各國落實舉措，甚至加快承諾的腳步，這些百分比還會更低。
當然，再生能源並非無敵，除了前期要投入大量資金和時間，遇到急切需求也不如傳統能源方便，發展還得視地區而定，不是有錢有時間就行；所以即便是歐盟綠能發展最優秀的國家，也是經過多年努力，才讓再生能源的占比步步攀升。只不過戰爭來的突然，面對蒲亭的野心，歐洲反應時間不多，只得緊抓再生能源這根救命繩，而能源安全也成為全球重中之重。
更多「俄烏戰爭一年」相關新聞。