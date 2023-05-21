頑童大淵、小春都輸了！ 瘦子為了保兄弟「忍尷尬坐到最後」
《中國說唱巔峰對決2023》昨（20）日播出第3集，頑童成員小春、大淵在個人賽事接連戰敗，分別輸給了西奧和派克特，不過瘦子認為，他的兩位兄弟已經做好了表演，他當時為了保兄弟更是忍著尷尬坐到最後：「其實我當下很尷尬，我覺得大家好像都在看我，但我又沒有辦法站起來（解釋），大淵是倒數第二個，所以我必須坐到最後。」
記者郭佩蓉/綜合報導
派克特內排第4名，瘦子對於他的實力都讚不絕口：「以我的理解，他是我心目中最強的。」派克特選擇讓現場選手挑他，在所有Rapper還在觀望時，大淵第一個把手舉起，MC HOTDOG見狀都忍不住說：「大淵瘋了嗎？去挑派克特！兄弟頭殼壞了嗎？」大淵則解釋，如果沒有人敢應戰，就代表對方很強，「既然我都沒有看過大家的舞臺，這時候出手應該不錯吧」，另外大淵內排是13名，在聽到一眾Rapper對他說唱實力的稱讚時，一向謙虛的大淵害羞地擺手接連說道「虛名啦」幽默回應也讓其他Rapper都笑開還不忘模仿他的語氣動作，現場Rapper們互動相當可愛。
大淵選唱了以美食元素跟朋友聚餐為主題的〈肥男幫〉，逗趣的歌詞讓全場Rapper起立一起跟著唱跟跳，不過最後還是以127對上41輸了比賽。MC HOTDOG也喊話：「大淵你知道我愛你， 可是我還是把票投給了派克特。派克特技術層面真的沒有話說。」瘦子則表示：「大淵可惜遇上了派克特。」
小春則是被西奧選中，在聽現場Rapper的評語時，他解釋了歌詞很狠一事，「可能有在街頭玩過一陣子」，這句讓現場沸騰，過於真實的反應讓全場笑翻。在互相放狠話橋段中，小春說：「套一句我兄弟說的話，少說那些幹話，頑童沒有人被嚇大。」再度讓現場燥起來，大淵都忍不住閉上眼睛，無奈大笑。小春這次以組曲迎接首戰，其中還有新歌〈大丈夫〉，最後以95比74輸了比賽。
賽事進行到尾聲，進入淘汰待定區的參賽者得一個個上臺自我推薦，讓勝利的Rapper救回自己並組成搭檔。頑童小春跟大淵都進入待定區，瘦子為了確保兩位兄弟都活下，坐到了最後，面對這樣的選擇，瘦子表示：「其實我當下很尷尬，我覺得大家好像都在看我，但我又沒有辦法站起來（解釋），大淵是倒數第二個，所以我必須坐到最後。」看得出兄弟間的情誼相當深厚。而本期節目最後剩貳萬、PSY.P、Jarstick、歐陽靖、小精靈、那吾克熱、肖恩恩七位還未被選擇， 而坐到最後的瘦子最終會選擇誰作為聯盟搭檔？下期《中國說唱巔峰對決2023》揭曉答案。