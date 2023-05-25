能源轉型戰／因應能源危機！「歐盟太陽能戰略」啟動

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據戰略所說，過去10年，歐盟的可再生能源政策，有效協助光電成本降低了82%，使其成為歐盟最具競爭力的電力來源之一，將有望保護歐洲人民，免受化石燃料價格波動影響。此外，該戰略還描繪了太陽能優勢的全面願景，提出4項舉措以克服短期挑戰，包含加速大規模的部署、簡化許可程序、確保勞動力充足、促進創新及擴張產業鏈。
不裝屋頂也行！僅需公寓一隅 柏林男打造「迷你太陽能陽台」
住在德國首都柏林的艾格納（Michael Aigner），本身就在太陽能公司「EIGENSONNE」工作，能源危機下的高額帳單，讓他每每看了都相當有感：「電費和取暖費都大增50%，等於我每年平均要多付約1000歐元」。
雖然對太陽能很有興趣，但艾格納住的公寓，並不允許住戶自行在屋頂安裝太陽能系統。有一天，他偶然發現了一間提供特殊服務的公司，可幫客戶直接在陽台上掛置太陽能板，既不占空間，也不違反法規，艾格納立即被方案吸引，並於2022年9月申請安裝，小陽台的一側也從此多出一小排太陽能板。
艾格納觀察後表示，太陽能滿足了他日常用電需求的1/3，儘管不是全部，但他估計每年可省下15% 的能源費用，實在不無小補。艾格納並認為，能源危機加劇了原本就持續增加的再生能源需求，使其成為重要產業。
新與舊的結合：英國古蹟教堂閃耀光芒
雖然英國已於2020年退出歐盟，但彼此仍維持緊密連結，一同站在譴責俄羅斯的立場，並成為這波能源與通膨危機的嚴重受害者；在歐盟積極推動太陽能等再生能源時亦不落人後。
面對能源價格不斷上漲，加上氣候變遷問題，位於英格蘭北部、擁有約800年歷史的切斯特大教堂（Chester Cathedral）於今年2月成為當地第1座，在屋頂安裝太陽能電池板的古老教堂。教堂方面表示，206塊太陽能板產生了可消耗能源的1/4，不只節省了電力成本，還能減少碳足跡。
不久後，同樣位於英格蘭北部的約克大教堂（York Minster），約克市議會也於3月批准教堂轉向可再生能源，在南側廊通道（South Quire Aisle）上加裝199塊太陽能板，也是英格蘭教會實現2030年淨零排放願景的一環。大教堂工程和區域主管麥卡利恩（Alex McCallion）表示，約克大教堂正在引領潮流，並為其他遺產組織樹立榜樣。
產業革命新亮點！荷蘭「海神」太陽能漂浮農場 獨特技術吸睛
在荷蘭西南部的東福恩斯湖（Oostvoornse Meer）湖泊上，漂浮著一座圓形島嶼，上面覆蓋著約180塊太陽能板，在日光照射下顯得格外耀眼奪目。以希臘古海神「普羅透斯」（Proteus）命名的它，做到了其他漂浮太陽能電廠做不到的事，首創將「雙軸」漂浮太陽能板與「追日」技術相結合，號稱可產生比陸地多40%的能量，在去年全球地緣政治緊張、能源危機之際吸引不少目光，還一舉闖入2022年歐洲發明家獎決賽。
漂浮式太陽能板雖然在2008年便已問世，並在過去10年大幅增長，儼然成為太陽能產業一股新的改革浪潮，於日本、新加坡等國都有被推廣，但Proteus獨特的面板設計，就好像向日葵一般，每隔幾個小時就會在雙軸上緩慢旋轉，精確追蹤太陽路徑，從而將能源產量提高至最大限度。
此外，由於荷蘭國土比較小，漂浮太陽板善用陸地以外的空間，避掉佔用土地資源等爭議，不過需安裝在潮汐較弱、氣候穩定的地區，並防止鹽水腐蝕問題，安裝及維護成本也偏高。設計「普羅透斯」的葡萄牙公司「SolarisFloat」認為，做好前期投資、慎選地點，後續電力收益將證明這項技術的價值。
太陽能輸出加持！歐盟之外 送暖烏克蘭
上述3個例子讓我們看見，歐盟近期在各層面加速發展太陽能，但身處戰爭中心的烏克蘭，本身就是能源危機最大的受害者，全國電網和基礎設施遭到俄軍密集轟炸，別說供暖，就連一般日常用電都有問題，因此歐盟除了解決自身困境外，也不忘在這方面施加援手。
「烏克蘭能源法案基金會」（Energy Act for Ukraine Foundation）於開戰同年的4月份成立，在波蘭設有分支，並加入全球最大的太陽能協會之一「Solar Power Europe」，首要任務是向烏克蘭提供可再生能源設備，以實現能源本地化、電力供應多元化，援助範圍包含學校、醫院和一般平民。
2022年底，烏克蘭能源法案基金會與波蘭太陽能公司「Menlo Electric」合作，加上多個歐洲官方、民間機構幫助，第一階段為10家烏克蘭醫院和學校配備太陽能板，混合儲能系統。在備受戰火蹂躪的伊爾平（Irpin）第一中學，以及切爾尼戈夫（Chernihiv）兒童醫院，太陽能系統的安裝即將完成，後續還將推出更多計畫，確保關鍵需求無虞，盼能源問題轉危為安。
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