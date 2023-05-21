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警棍狂敲超商浩克！中壢警慘遭懲處　學長石明謹給「3良心建議」

▲朱男坐在超商外不停咆哮，以致員警情緒失控，用警混揮擊12下，遭控執法過當。（圖／翻攝畫面）
▲朱男坐在超商外不停咆哮，以致員警情緒失控，用警混揮擊12下，遭控執法過當。（圖／翻攝畫面）

記者潘毅/綜合報導

桃園市昨（20）日一位壯碩「浩克」男跑到超商鬧事，結果警方到場處理後，卻引發執法過當之爭議，後續員警也遭中壢分局懲處。對此，退休交通警員石明謹先是痛批學弟行為，後續又給出「3個良心建議」：犯了錯，會救你的只有你自己。

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昨日桃園中壢一位身型壯碩的朱姓男子，疑似在5月20日當天求婚失敗，情緒失控跑到一間超商鬧事，兩名員警獲報到場處理，卻遭朱男動手攻擊，由於「浩克」曾是特戰傘兵，員警費了好一番功夫才成功壓制男子，還在途中掛彩被打傷，其中一人事後更檢查出腦震盪。

不過「浩克」朱男呆坐在店門外時，掛彩的員警按奈不住情緒，使用鋼製警棍爆打朱男背部、頸部，直到警棍斷為兩截才停止。畫面流出遭質疑執法過當。對此，中壢分局迅速做出處分，將該員警記兩支小過並移送法辦。

而曾從事警員工作的石明謹先是痛批學弟行為「警察跟流氓做一樣的事情，不能因為有情緒而打人」，之後又語重心長給出3個良心建議「花點錢請個好一點的律師」、「祈禱傷者不嚴重沒後遺症」、「找管道跟傷者道歉尋求和解」，只要能讓刑期盡量短一點都好。

▲男子在超商內大吼、亂摔東西，還攻擊員警。（圖／翻攝社會事影音）
▲朱姓男子在超商內大吼、亂摔東西，還攻擊員警。（圖／翻攝社會事影音）
石明謹繼續提醒「網路上一片支持警察的留言，你看一下欣慰一秒就好，你去撿肥皂的時候，他們也不會捐半毛錢給你，按讚數多不會讓你不被關，而且這些人，跟那些被開一張違停罰單就叫警察去死的，95%是同一批人。而且切記，警察身份給你的優惠，可能是刑期加重二分之一。幾年之後，這些人看到你的反應將會是：矮額！這個人有前科耶！好可怕，我們才不會用這種人。也不要相信長官跟你說會盡全力支持，當你被解職的時候，他們是會派兩個人盡全力，幫你快點把辦公桌清空。」

他也提出前車之鑑「你知道你在中壢的大外割學長，現在在那裏嗎？沒人知道也沒人關心對不對？當初支持他的鄉民是不是應該起碼集資送個獄外餐讓他吃得好一點呢？當初幫他蓋章的所長、組長、分局長，現在都高升了，有沒有送個水果安慰他一下呢？可能有吧！我不知道，但就算有也是用公費慷國民之慨。這就是你看到的明年此時你的樣貌。」

▲身為前輩的石明謹語重心長給出建議。（圖／石明謹臉書）
▲身為前輩的石明謹語重心長給出建議。（圖／石明謹臉書）
最後石明謹也吐露無奈「長官力挺、鄉民按讚，直到你出事了，分局長拍了拍你的肩膀，你以為是叫你安心，其實是叫你安心去吧。冷靜下來，犯了錯，會救你的只有你自己，別人不害你就不錯了，而且大部分真的只會害你。」

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