警棍狂敲超商浩克！中壢警慘遭懲處　學長石明謹給「3良心建議」

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不過「浩克」朱男呆坐在店門外時，掛彩的員警按奈不住情緒，使用鋼製警棍爆打朱男背部、頸部，直到警棍斷為兩截才停止。畫面流出遭質疑執法過當。對此，中壢分局迅速做出處分，將該員警記兩支小過並移送法辦。
而曾從事警員工作的石明謹先是痛批學弟行為「警察跟流氓做一樣的事情，不能因為有情緒而打人」，之後又語重心長給出3個良心建議「花點錢請個好一點的律師」、「祈禱傷者不嚴重沒後遺症」、「找管道跟傷者道歉尋求和解」，只要能讓刑期盡量短一點都好。
石明謹繼續提醒「網路上一片支持警察的留言，你看一下欣慰一秒就好，你去撿肥皂的時候，他們也不會捐半毛錢給你，按讚數多不會讓你不被關，而且這些人，跟那些被開一張違停罰單就叫警察去死的，95%是同一批人。而且切記，警察身份給你的優惠，可能是刑期加重二分之一。幾年之後，這些人看到你的反應將會是：矮額！這個人有前科耶！好可怕，我們才不會用這種人。也不要相信長官跟你說會盡全力支持，當你被解職的時候，他們是會派兩個人盡全力，幫你快點把辦公桌清空。」
他也提出前車之鑑「你知道你在中壢的大外割學長，現在在那裏嗎？沒人知道也沒人關心對不對？當初支持他的鄉民是不是應該起碼集資送個獄外餐讓他吃得好一點呢？當初幫他蓋章的所長、組長、分局長，現在都高升了，有沒有送個水果安慰他一下呢？可能有吧！我不知道，但就算有也是用公費慷國民之慨。這就是你看到的明年此時你的樣貌。」
最後石明謹也吐露無奈「長官力挺、鄉民按讚，直到你出事了，分局長拍了拍你的肩膀，你以為是叫你安心，其實是叫你安心去吧。冷靜下來，犯了錯，會救你的只有你自己，別人不害你就不錯了，而且大部分真的只會害你。」