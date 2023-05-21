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《厲嬰魂》附身鬼娃來索命！揭越南「每年30萬件墮胎」恐怖真相

▲《厲嬰魂》陰靈附身鬼娃來索命。（圖／翻攝自采昌YouTube）
▲《厲嬰魂》陰靈附身鬼娃來索命。（圖／翻攝自采昌YouTube）

記者黃雅琪/綜合報導

越南賣座恐怖電影《厲嬰魂》，本片是越南功勳藝人杏翠（Hanh Thuy）根據越南現況，取材社會驚人故事與人物困境，並依照過去曾參與的墮胎討論節目《讓種子存活》為經驗，耗時7年打造出本片劇本。尤其越南是「全球墮胎率最高」的國家之一，更讓她下定決心完成製作。

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▲駭人鬼娃演出《厲嬰魂》，半夜叫媽媽又唱歌令人毛骨悚然。（圖／采昌）
▲駭人鬼娃演出《厲嬰魂》，半夜叫媽媽又唱歌令人毛骨悚然。（圖／采昌）
不讓「恰吉」、「安娜貝爾」等經典鬼娃專美於前，《厲嬰魂》女主角「桃」收到一個精美的洋娃娃，不僅半夜會唱兒歌、狂喊媽媽，甚至被丟掉後，還可以完好無缺地回到家中繼續坐等女主角，把女主角嚇到精神耗弱、噩夢纏身。

《厲嬰魂》全片以「嬰靈」為題，帶出越南現今的墮胎議題；根據世界衛生組織與《越南快報》資料顯示，由於越南社會傳統意識所造就的性別歧視、性行為年齡提早卻缺乏普及的性教育，以及當地對於婚前性行為的反對，造就越南成為「全球墮胎率最高」的國家之一，每年平均就發生超過30萬件墮胎案例。

▲越南功勳藝人杏翠（右）耗時7年打造劇本，並親自參與《厲嬰魂》演出。（圖／采昌）
▲越南功勳藝人杏翠（右）耗時7年打造劇本，並親自參與《厲嬰魂》演出。（圖／采昌）
杏翠根據曾參與《讓種子存活》這個墮胎討論節目內容，並以製作期間所遇見的人事物為靈感，打造出《厲嬰魂》劇本：「拍完節目後，我在想還能做些什麼，這便是我決定要完成劇本的動力。劇本想法早在7年前就誕生，而且《厲嬰魂》不僅僅是劇本，而是一個生活故事，觀眾可以從中看見生活的一角，更重要的是，我試圖在片中以不同方式來講述那些決定墮胎的人，他們的執念與折磨，我認為墮胎從來就不是可以簡單處理的行為。」

▲《厲嬰魂》以嬰靈索命為題，帶出越南社會嚴重墮胎現況，圖為女主角莊楊黎芳。（圖／采昌）
▲《厲嬰魂》以嬰靈索命為題，帶出越南社會嚴重墮胎現況，圖為女主角莊楊黎芳。（圖／采昌）
《厲嬰魂》劇情描述，一對有理想生活、經濟穩定又相愛的夫妻「東」（國輝飾演）和「桃」（莊楊黎芳飾演），雖然已經結婚4年，卻始終沒有懷孕的消息。某天，桃終於懷上兩人的第一個孩子，在迎接新生命到來的同時，家中卻開始出現奇怪的笑聲，甚至閃過神祕小女孩的身影，一連串噩夢不斷縈繞在桃身上。於是桃尋求巫師協助，卻意外得知遇到的怪事，似乎跟她多年前一場失誤造成的事故有關連。《厲嬰魂》5月26日全台上映。

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