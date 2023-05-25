能源轉型戰／太陽能「與民爭地」？台南地主：土地空在那邊也沒用

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在七股一處農地旁，陳姓地主說出當初將地租給光電的原因：「我們這是鹽分地帶（土質），做魚塭、種田都賺不到什麼錢，土地空置在那邊也是沒用…..」，租約一簽就是20年，希望在明確規劃、不影響環境和美觀的前提下，配合政府實現非核家園的目標，也對後代子孫有個交代。
既然土地效用已不大，若能尋得良心太陽能業者，重新活化土地，並不是什麼壞事，卻未必都一帆風順。七股的杜姓地主說，他與目前的業者合作前，就曾有過2次不愉快的經歷，不是談好了遲遲沒下文，就是被偽造文書，「同意書又沒給過我，為什麼上面會有我的簽名，還有身分證、戶口名簿號碼那些！」
原本單純想用閒置的魚塭做太陽能，土地既不會荒廢長草，也能省電、省料、省人工，還能緩和台灣缺電問題，過程卻一波三折。從杜先生的話不難發現，不法、一心圖利的光電業者確實存在。立委洪申翰就點出，太陽光電技術面是成熟的，但實務上較多問題是出在對空間所有權人的尊重，需要更從利害相關人的角度著想：「案場在開發、建置的時候，你不能很粗暴，對於利害相關人的需求，該納入的就要納入。」
當然，再生能源是國際趨勢，在能源安全中扮演關鍵角色，但若想讓民眾更正向的認識再生能源，面對爭議就要拿出誠意解決，在空間取得上要更細膩，避免跟其他空間功能產生排擠，這是其他國家也都在學習的功課。洪申翰並舉例說明：「光電案場的設計，不要覺得把整個案場鋪滿就可以有最多的發電、賺最多的錢，而是要設法兼顧到這些空間原本的功能，這往往可以更和諧。」
空間排擠也跟台灣近年推廣的「漁電共生、農電共生」有關，講求以現有養殖或種植為基礎，有條件結合太陽光電發電設施，兼顧生產和潔淨能源，看似是一魚多吃的多贏局面，但因為開始實施沒幾年，政策、法規尚不成熟，摩擦是免不了的，加上光電確實有一定的利潤，所以逐漸形成光電污名化、與民爭地、光電驅逐農戶及養殖戶等負面印象。台南立法委員郭國文說，七股就是他的選區之一，確實收過不少有關光電的陳情，近來鬧得沸沸揚揚的七股大潮溝事件即是一例。
「當你選址出現問題的時候，就會出現地方的反彈，你想要借助地方人士的力量來『擺平』這些事情，地方人士的力量會來跟你開口，你就會給一些讓利，有利可得他就會更想介入光電事業還有施工過程，形成惡性循環，光電政策的整個印象或污名化就越來越嚴重。」
身為替人民發聲的在地立委，郭國文指出，雖然三方契約對於爭議的調解、行政救濟方面已有機制，也在逐漸強化，但一般問題較多是在承租戶比較沒有發言權，需要政府加強考核機制，層層把關，讓漁電共生能夠真正得以落實，既有的生態、生活跟生產也不至於受到太大的衝擊。
郭國文並直言，新政策在剛開始推動時，免不了跌跌撞撞，但之前為了加速達到KPI，政府確實做的不夠完善，現在必須雙管齊下，前端由政府納管，後端則有專責工作平台，讓中央相關部會和地方政府來協調業者、民眾、以及相關單位管線單位，質與量都要顧到。
「要去強化民眾的認同與支持，建立那個正當性，把後端的爭議盡可能化解於無形，前端部分能控管、做一個源頭上的管理，兩邊都做處理，才能把光電政策漸漸去污名化，然後你正當性才會強化，民眾才會認同，不然再生能源的推動就會很困難。」
簡言之，到底用不用太陽能，其實並不是問題所在，重點是政府監督與業者自控，還有與各關係方的溝通，因為台灣還是有優良廠商，若都能做好，實務上成功的例子也不少。以開頭提到的七股陳大哥、杜大哥來說，後來與力暘能源集團合作都算愉快，感受到業者的細膩，也沒有發現什麼壞的影響、環境維持的不錯， 2人都希望能繼續下去，「母湯（不要）就浪費掉了。」
台南北門養殖戶兼地主葉福順也表示，當地早期是大地主、老地主先接觸光電業者，後來光電越來越成熟，也會覺得這個是可以做的。一方面是利潤差距，租給養殖戶跟租給光電的利潤確實有差，但另一方面，也是因為業者（雲豹）的地面型案場，讓原養殖戶可以繼續飼養，算是業者、地主、承租戶三贏的局面。而且他個人認為，台灣的養殖業太多、太普遍，價格不一定好，賣不掉的還會滯銷，若能搭配光電增加收入，同時繼續養殖（雖然面積縮減一些），並不會比較差。