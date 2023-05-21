訪視嘉義縣地方創生　賴清德：讓台灣未來處處安居、人人樂業

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賴清德指出，台南過去也曾面臨偏鄉地區人口老化、年輕人外流等問題，自己在台南市長任內，就開始推動地方創生計畫，任行政院長時，也與當時行政院團隊共同討論後，提出地方創生國家型計畫，並將2019年訂為地方創生元年。
賴清德說，地方創生與過去的農村再生計畫的不同之處。首先過去的農村再生計畫補助對象通常是半官方單位，比如里長、社區發展協會或社團等；但地方創生可以讓年輕人自己提計畫，不需要另外成立法人組織，也不用具備里長或社區發展協會理事長的身分。
此外過去農村再生計畫較著重於環境改造，但地方創生是以人和產業經濟發展為基礎。地方創生另一個核心精神，就是希望地方團隊有經濟模型的概念，未來能自給自足。對於今日3個創生團隊都經營的非常成功，賴清德感謝這些年輕人回到故鄉並投入發展。
賴清德也感謝縣長翁章梁對地方創生的支持，肯定嘉義縣申請的地方創生計畫，涵蓋行政院國家發展委員會所列的各項範圍。而且，縣府主動協助地方創生團隊，解決空間、經費和各項問題，相當不容易。甚至也協助大家把計畫寫得更好，更符合國發會要求。
賴清德指出，南北失衡已久，未來國家建設的方向就是要均衡台灣，不要讓年輕人為了工作必須離鄉背井。除了透過地方創生計畫讓年輕人可以回到故鄉、展現理想，同時能照顧父母親之外，國家的重大政策、重大建設也應該要均衡發展。未來，行政院會建立平台，深化中央與地方政府的合作，同時繼續導入地方創生，支持在地產業，並鼓勵發展社會企業。
賴清德說，中央與地方的合作平台就是要解決基礎建設問題，當基礎建設一步一步完成，生活的環境就會越來越好，因為會有大型產業進來，又有地方創生適合年輕人本於自己的才能和興趣追逐夢想，台灣未來才有可能「處處可以安居、人人可以樂業。」這樣的精神與理想，大家一起來追逐、實現。