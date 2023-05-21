前市長生氣了！賴清德要侯友宜道歉、謝龍介回台南面壁

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賴清德演講時說，台南市民要選誰當市長，是台南市民的權利，也是民主的精神，侯友宜不可以因為自己國民黨的候選人落選，就批評台南市民不長眼睛，這是不對的，也不符合民主精神。
賴清德越講越生氣，接著說「這就是為什麼我昨天說，侯市長要講民主自由可以，先了解台灣民主運動的歷史，國民黨沒有民主自由DNA。」此時全場響起熱烈掌聲。他接著表示，過去國民黨站在民主自由的對立面，是統治者鎮壓者、是人民抗爭改革的對象，昨晚兩人的那席對話，「證明我說的沒錯，國民黨從以前到現在都看不到民主自由、遑論民主自由DNA」。
罵完侯友宜，賴清德對台南鄉親謝龍介更火大！「身為台南人，任由外人在自己面前批評台南市民，他沒有制止反而跟著起鬨。說台南市民沒有智慧，我是台南市民、前台南市長，我認為謝這樣的發言不對。我甚至認為謝龍介也要道歉、三鞠躬道歉、而且要面壁、回台南面壁！」
彰化縣信賴台灣之友會成立大會，由國策顧問何黎星擔任理事長，彰化縣兩大醫療系統龍頭彰基醫院董事長吳瑞鵬、秀傳醫院創辦人黃明和皆親自出席。
84歲的黃明和是立法院厚生會創辦人，他透露賴清德是他在成大醫學院的學生，他開心的說「那時我沒想到，自己的學生會當總統」！黃明和說當年自己雖然當上立委，還是到醫院看診，賴清德卻是為台灣的前進棄醫從政，是醫者的最高境界「上醫醫國」。