「大學姐」林筱淇出新書！柯文哲出席力挺 曝台中政壇震動可能性
2024總統大選三腳督形成，其中代表台灣民眾黨參選的黨主席柯文哲，今（21）日出席「大學姐」前幕僚林筱淇新書發表會，會後接受媒體聯訪時，被問到是否要延攬林筱淇，對此，柯文哲直言民眾黨非常缺乏區域立委候選人，便當場反問林筱淇有無意願參選台中市的區域立委「妳說妳要選，台中政壇就震動了」。
記者林莞茜／綜合報導
曾在2014年及2018年擔任台北市市長柯文哲競選辦公室發言人，被稱為「大學姐」的台中市前影視發展基金會執行長林筱淇，今日舉辦的「洞見思路、定義自己」新書發表會，前台北市長柯文哲到場力挺，台北市文化局長蔡詩萍、台中市新聞局長鄭照新等人同樣到場與會。柯文哲致詞時表示，回顧2014年當時他素人參政，因此在網路上招人，林筱淇是海選進來的，一關一關過了才出線，在他身上看見「認真的努力」，不過後續在成功連任後，林筱淇被台中市長盧秀燕邀請去擔任台中觀光旅遊局長，再來是影視發展基金會執行長，而這本書就是記錄林筱淇從素人海選到擔任發言人、打第2次選戰，再到台中工作的故事。
會後柯文哲接受媒體聯訪，被問及林筱淇適合當「造浪者」還是直接上台？對此，柯文哲當場馬上反問林筱淇「要不要選台中？」，並直言台灣民眾黨非常缺乏區域立委參選人，且有信心地表示「妳說妳要選，他們今天台中就政壇震動了」，不過他也說「當發言人是一回事，但選舉其實很大層面要看個人的意願」，但若他有意願，可以私下再談一談。